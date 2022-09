Chefi la cuțite, din nou lider de piață cu ediția de marți. Concurenți cu experiență în bucătărie vin azi să-i cucerească pe Chefi

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:24 – 23:49), lider de audienţă, cu 6.6 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 21.9%, urmată de Pro TV, cu 3.7 puncte de rating și 12.3% cota de piață.

A șasea ediție Chefi la cuțite din sezonul 10 a fost lider de audiență

La nivelul întregului public urban, emisiunea de la Antena 1 s-a impus ca lider de audienţă, cu 6.3 puncte de rating şi 17.1% cota de piată, în vreme ce postul situat pe locul doi, Kanal D, înregistra atunci 5.3 puncte de rating şi 14.6% cota de piaţă. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 16.7% cota de piață, urmată de Kanal D, cu 5.6 puncte de rating şi 15.2% cota de piaţă. În minutul de aur 21:43, 1,7 milioane telespectatori au urmărit jurizarea Chefilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

De asemenea, la nivelul întregului interval prime-time (19:00-23:00), Antena 1 a condus detașat pe toate segmentele de public. Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, Antena 1 a dominat intervalul prime-time cu 5.6 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 19.6%, urmată de Pro TV, cu 4.8 puncte de rating și 16.8% cota de piață. Pe segmentul întregului public urban, Antena 1 s-a situat pe locul 1 în audiențe, cu 5.6 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 15.2%, urmată de Kanal D, cu 5.3 puncte de rating și 14.4% cota de piață. Iar la nivelul publicului din întreaga țară, Antena 1 a înregistrat o audiență de 5.6 puncte de rating și 15.1% cotă de piață, urmată de Kanal D, cu 5.5 puncte de rating și 14.9% cotă de piață.

Aseară, în ediția a șasea Chefi la cuțite, lupta pentru amuletă i-a pus din nou în dificiultate pe jurați. După ce s-a stabilit prin tragere la sorți ordinea în care își pot alege anumite ingrediente, Chefii au avut de pregătit farfuriile pentru amuletă doar cu produsele respective. Proba a fost jurizată de Chef Cătălin Petrescu, câștigător fiind desemnat Sorin Bontea. Jocul de cărți din culise a fost câștigat, în schimb, de Florin Dumitrescu.

Diversitatea participanților a adăugat din nou savoare unei ediții Chefi la cuțite de succes. Apariția extravagantă a serii a fost, cu siguranță, Lady Cirka, numele de scenă folosit în Madrid, acolo unde apare în spectacole burlești ca drag queen. Lady Cirka le-a gătit Chefilor pui Stroganoff, obținând cuțite de la Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Invitații speciali ai serii au fost Nosfe și soția lui, Mădălina, care este blogger. Membru al trupei Șatra B.E.N.Z., dar cunoscut și pentru piese precum Condimente, alături de Ruby, Nosfe a pregătit la bancul de lucru o parmigiana de vinete, în timp ce soția lui, Mădălina, a preparat un pate de ficat de pasăre, cei doi primind trei cuțite. ”Pe la 17 ani am plecat în Italia, la tatăl meu, pentru că eu am crescut fără tatăl meu, și acolo, după ce am terminat liceul, am început să muncesc. Câștigam 20 de euro pe săptămână, banii mei de mâncare. De muzică m-am apucat în 2002 tot în Italia. M-am împrietenit cu niște băieți care își deschiseseră un studio, așa am făcut primele piese și de-atunci n-am mai putut să mă opresc”, a dezvăluit artistul, care are și un cooking show online, Condimentele lui Nosfe.

Printre suprizele serii s-a numărat și apariția simpaticului Davor Cărmăzan, care la doar 5 ani, le-a gătit Chefilor o delicioasă plăcintă sârbească. ”Gătesc de la doi ani. Prima dată am făcut dovlecei pane. Mă uit la Chefi la cuțite. Îmi place să văd cum lucrează Chefii. Preferatul meu e Chef Scărlătescu”, a spus micuțul Davor, momentul lui aducându-le bucurie juraților. Întrebat câte cuțite și-ar dori să primească, Davor a dat un răspuns savuros: ”Sper să iau un cuțit, mai mult nu. Nu am voie cu mai multe, că la Chefi la cuțite au cuțite mai ascuțite!”. Iar spre surpriza lui, a primit din partea lui Scărlătescu un cuțit al prieteniei, cadoul simbolic care să-l încurajeze să-și urmeze mai departe pasiunea pentru gătit descoperită la o vârstă atât de fragedă.

Ce se întâmplă în ediția a șaptea a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10, de la Antena 1

Și în această seară, concurenții vor da culoare și gust show-ului Chefi la cuțite, atât prin farfuriile create de ei, cât și prin poveștile lor. În ediția a șaptea, câțiva concurenți cu experiență în bucătărie vin să-i cucerească pe Chefi cu preparatele lor, dar ce verdicte vor primi? Și ce se întâmplă cu experiența atunci când presiunea gătitului într-un platou TV, limita de timp (60 de minute) și alegerea preparatului pentru competiție au un cuvânt greu de spus? Michael Moscovici este participantul de origine română, crescut în Israel, care a lucrat în cele mai apreciate restaurante de acolo, dar trăiește în România de mai mulți ani. ”Pasiunea pentru bucătărie am descoperit-o de mic copil, de pe la 12-13 ani. Am ajuns în România după aproape șase ani de bucătărie de top în Israel, unde am lucrat pe post de Sous Chef la mai multe restaurante, printre cele mai bune din Israel. Am terminat o școală israeliană de patiseri, dar am studiat și la școala domnului Olivier Bajard din Franța. Domnul Bajard este MOF (n.r. Meilleur Ouvrier de France), cel mai mare titlu pe care îl poate primi un patiser în Franța. Atunci am dezvoltat pasiunea pentru o bucătărie puțin mai avansată. După ce am terminat acest stagiu, m-am angajat la restaurantul considerat cel mai bun din Israel la acea vreme, Herbert Samuel. Acolo am învățat bucătărie moleculară”, a povestit Michael, care având o asemenea experiență, i-a surprins pe Chefi cu preparatul prezentat în emisiune. Un alt participant a pregătit pentru jurați o saramură de pește, prezentându-se drept Mr. Saramură și declarându-se bucătarul lui Florin Salam. ”Toți prietenii îmi zic așa. Inclusiv Florin Salam îmi zice Mr. Saramură. Gătesc pentru el”, le-a spus Chefilor Mihai Dumitrescu Ispas. Iar un al treilea concurent, Florin Dragomir, are 30 de ani și lucrează în gastronomie de 14 ani. ”Am învățat bucătărie în cadrul unui lanț hotelier din București. Munceam în timp ce eram la liceu. Așa am descoperit că-mi place bucătăria și am continuat o carieră în domeniu. Stau în bucătărie 15-17 ore”, le-a spus Florin Chefilor. Ce verdicte primesc acești participanți din partea juraților Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu telespectatorii vor afla la Antena 1, în ediția Chefi la cuțite din această seară, de la ora 20:30.

