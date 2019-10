George Voicu și-a îngrijit fratele cu sindrom Down, după ce mama lor a rămas invalidă. Chef Dumitrescu: "Tu ești sinucigaș!"

Chefi la cuțite. Ediția 14 octombrie 2019. George Voicu are 29 ani, este de profesie bucătar și locuiește în București. Iubește bucătăria și tocmai acesta este motivul pentru care a ales să-și petreacă mare parte din timp printre farfurii și ingrediente culinare.

"Cel mai dificil moment al vieții mele a fost atunci când mama nu mai putea să meargă și a fost nevoită să se opereze. Am rămas cu fratele eu acasă, să am grijă de el, pentru că are sindromul Down. Atunci am învățat ce înseamnă responsabilitate", spune George, cu ochii umezi de lacrimi.

A gătit coroană de berbecuț, un preparat care pe farfurie arăta extrem de bine. Cât despre gust...

”Tu nu ești leneș, ești sinucigaș!”, i-a transmis Chef Florin Dumitrescu. Doar că George Voicu vrea la Chef Bontea.

