Chefi la cuțite, lider de audiență: cele mai mari cifre de la lansarea sezonului 7

Luni, 7 octombrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piață cu aproape 1,7 milioane de români, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21:14. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o nouă ediție emoționantă și de un clasament al amuletelor în care chef Cătălin Scărlătescu și-a adăugat cel de-al patrulea avantaj. Astfel, cel mai iubit show culinar s-a clasat ca lider absolut de audiență pe toate categoriile de public și a înregistrat un record de audiență pe publicul comercial, de la lansarea sezonului 7.

În intervalul orar 19.59-23.30, chefii au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 8,5 puncte de rating și 25,8% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 7 puncte de rating și 21,3 % cota de piață. Acestea sunt cele mai mari cifre înregistrate pe publicul comercial de la lansarea sezonului 7 Chefi la cuțite. La orașe emisiunea de la Antena 1 a condus cu 7,2 puncte de rating și 17,4 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 5,6 puncte de rating și 13,5 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 7,2 puncte de rating și 16,8 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 6,5 puncte de rating și 15,2 % cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time situat între 19.00-23.00, pe publicul comercial și la orașe.

Luni seară, telespectatorii au avut parte de o ediție de suflet, la Chefi la cuțite, o ediție In Memoriam Răzvan Ciobanu. Celebrul designer român, ce s-a stins din viață la sfârșitul lunii aprilie, a acceptat la jumătatea lunii aprilie provocarea de a le face o surpriză juraților Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, fără să știe că preparatul său avea să fie apreciat de întreaga echipă. Ultima apariție a lui Răzvan într-o emisiune, momentele sale la bancul de lucru, dar și surpriza jurizării au emoționat o țară întreagă: ”Cuțitele astea, toate cele trei, au fost pe merit!”, spunea atunci chef Scărlătescu.

Tot aseară, chefii au avut parte de o revedere emoționantă cu Răzvan Fodor, fost coleg și foarte bun prieten, ce a reușit să îi facă pe jurați să aibă o reacție savuroasă. Vedeta le-a pregătit o rețetă mexicană, dar mare le-a fost surprinderea chefilor Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu în momentul în care din spatele ușilor și-a făcut apariția un om drag, cu care au ținut legătura pe tot parcursul acestor ani: ”Când i-am cunoscut, Sorin era un tip foarte serios, Florin, la vremea aceea, era un puști foarte simpatic, iar Cătălin, inițial, mi s-a părut mai ursuz. Ei fac un trio perfect, nu i-aș vedea despărțiți, în găști diferite. Le stă bine și când se ceartă!”, a spus Răzvan Fodor.

Lupta pentru cea de-a noua amuletă a fost câștigată luni seară de chef Cătălin Scărlătescu, care a reușit să pună în fața juratului invitat un preparat cu totul și cu totul delicios, în ciuda faptului că a gătit cu scorțișoară- ingredient la care el este alergic. Astfel, chef Scărlătescu l-a egalat pe chef Bontea în clasament și a adjudecat un nou avantaj prețios, care îi va permite să schimbe un concurent din echipa sa, cu oricare altul din echipele adverse, excepție făcând cuțitele de aur.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All urban si National Perioada 7 octombrie 2019

🔥 Edițiile integrale Chefi la cutite - sezon special se văd exclusiv pe AntenaPlay ⏩ https://s.a1.ro/Luarcdv. Disponibil pe SmartTV, smartphone, tabletă sau computer. Intră acum și vezi!

Totul despre Chefi la Cuțite găsesti și pe Facebook >> / Instagram >> / Youtube >>

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube