Chefi la cuțite, lider detașat de audiență pe toate categoriile de public! Numele semifinaliștilor a fost dezvăluit

Seara de marți a fost una cu emoții intense pentru cei 10 bucătari care s-au luptat pentru un loc în semifinala sezonului 5 “Chefi la cuțite”.

Pe ultima sută de metri, concurenții și-au jucat cartea cea mai importantă, iar ultima confruntare pe echipe a fost și cea mai dificilă pentru ei. După un duel în care ștrumfii jedi și echipa verde au vrut să demonstreze că pot condimenta competiția cu talentul culinar, verdictul a fulminat cu o veste neașteptată pe chef Sorin Bontea, care și-a pierdut un om de bază din trupă. Liviu Morărescu a părăsit competiția în aplauzele tuturor, lăsând un mare gol în echipa sa: “Este imposibil! Eu îl vedeam în finală, mă așteptam să câștig cu el. Îmi explodează capul de nervi.”, a afirmat chef Bontea.

„Chefi la cuțite” s-a clasat ca lider de piață pe toate categoriile de public și cu ediția de marți seară. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20.00-23.01, show-ul a condus detașat topul audiențelor. Așa se face că la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 8,4 puncte de rating și 26,7 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 5,1 puncte de rating și 16,3 % cota de piață. La orașe emisiunea a fost lider cu o medie de 8,4 puncte de rating și 20,6 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al treilea, după TVR1, cu 4,9 puncte de rating și 12 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, show-ul a fost lider cu o audiență medie de 7,5 puncte de rating și 19,1 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 5,4 puncte de rating și 13,9 % cota de piață.

Aproape 2.200.000 de telespectatori la nivel național urmăreau aseară lupta culinară pentru calificarea în semifinală, în minutul de maximă audiență de la 22:42.

Din nou, Antena 1 a fost lider de audiență şi în Prime Time, pe toate categoriile de public. Astfel, în intervalul 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 7.2 puncte de rating și 24,2% cotă de piață, în timp ce Pro Tv se situa pe poziția secundă cu 5.2 puncte de rating și 17,6% cotă de piață. La orașe, postul de televiziune a fost lider cu o medie de 7.3 puncte de rating și 18,9 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al treilea, după TVR1, cu 5,1 puncte de rating și 13,1 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 6,5 puncte de rating și 18,1 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 5,1 puncte de rating și 14,2% cota de piață.

Tema ultimului battle a provocat echipele să pregătească un meniu de eveniment cu 5 startere, calde și reci, care să le impresioneze papilele gustative invitaților speciali- trupa de dans COBO. Poate că cele mai mari emoții au fost marți seară pentru chef Florin Dumitrescu, pentru că acesta a lucrat cu numai doi oameni, însă cu toate acestea ștrumfii jedi au fost primii care au terminat de gătit, în presiunea unei probe contracronometru. Deși chef Sorin Bontea a încercat

să-și țină oamenii uniți și să evite duelul, farfuria ce a reușit să impresioneze definitiv jurații a fost cea pregătită de bucătarii lui chef Cătălin Scărlătescu. Aceștia au câștigat detașat ultima confruntare pe echipe, cu un total de 8 voturi, motiv pentru care s-au calificat în semifinală, dar nu înainte de a se dezlănțui de fericire în platou.

Cu presiunea finalei care bate la ușă, proba individuală de aseară i-a provocat pe bucătarii cu tunici verzi și albastre să gătească o mâncare “ca la mama acasă”. Dacă tema impusă a fost pentru unii motiv să gătească cu suflet, avându-i în gând pe cei dragi, pentru concurenții care stăpânesc mai bine fine dining-ul s-a dovedi a fi un ultim test solicitant. Jurizarea farfuriilor a fost o misiune grea pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, care în ciuda rivalităților au căzut de acord asupra unui aspect: că toți bucătarii din proba duelului ar merita un loc în semifinală. Cu toate acestea, seara a adus dezamăgirea în echipa verde, întrucât Liviu Morărescu a obținut cel mai mic punctaj și a ratat șansa de a continua experiența “Chefi la cuțite”. Nivelul competiției a ajuns atât de ridicat încât farfuria cu 9 puncte nu s-a calificat, în ciuda faptului că a fost savuroasă. Vestea a venit ca un șoc pentru toată lumea, inclusiv pentru Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu: “Nu îmi vine să cred. I-a plecat un om lui Bontea, e ca și cum mi-a plecat mie. E prima dată în viața mea când îmi pare rău, după Florian Lazăr, că cineva pleacă!”, afirma chef Cătălin.

Săptămâna viitoare, luni, 25 iunie, Antena 1 difuzează de la 20.00 semifinala, iar marți, 26 iunie, marea finală a show-ului „Chefi la cuțite”, atunci când doar un singur bucătar va ridica trofeul sezonului de poveste.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All urban si National Perioada 19 iunie 2018

