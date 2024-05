Chefi la cuțite, semifinala 14 mai 2024. Ce gafă a făcut Lucica Susanu, în a treia probă din semifinală. Ce gest a făcut Raisa

Când a treia probă de gătit din semifinala Chefi la cuțite sezonul 13 a ajuns la final, Lucica Susanu și-a dat seama ce gafă a făcut. Raisa a reacționat într-un mod neașteptat.

În semifinala Chefi la cuțite sezonul 13, din 14 mai 2024, atunci când concurenții au ajuns la a treia și ultima probă de gătit, aceștia au fost puși să gătească un signature dish.

Fiecare a încercat să dea tot ce a avut mai pun, căci miza e una uriașă. La finalul probei, Lucica Susanu și-a dat seama ce gafă a făcut, iar Raisa a avut o reacție neașteptată.

Ce gafă a făcut Lucica Susanu, în a treia probă din semifinala Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția din 14 mai 2024

În a treia probă din semifinala Chefi la cuțite sezonul 13, concurenții au avut de pregătit un signature dish.

„Dragilor, a venit și acest moment! Ultima probă a semifinalei sezonului 13. Știți ce urmează, nu e niciun secret. Nu e niciun secret această probă. Chefii jurizează, voi faceți câte două farfurii, iar proba se numește signature dish”, a zis Irina Fodor.

„Aveam în minte un desert, voiam să fac ceva deosebit astăzi și m-am bucurat enorm că pot să arăt ceva ce îmi doream de mult”, a zis Lucica Susanu.

„M-am gândit să fac un mousse de ciocolată cu cafea, un blat umed de ciocolată și cremă de praline. L-am mai făcut, știu că e foarte bun. Am zis că pe acesta îl fac, fiindcă nu l-am mai făcut niciodată până acum, în niciun battle.

Emoțiile și-au spus cuvântul și unii dintre concurenți au făcut greșeli pe care le-au realizat prea târziu. A fost și cazul Lucicăi Susanu, care a avut probleme cu desertul.

„Când m-am dus să le iau din formă nu ieșeau din formă. Mi-am dat seama că abatitorul e la -18 grade și trebuia să fie la -30. Nu am verificat, greșeala mea. Am muncit ca nebuna și am pus de la început, ca să am timp. La jumătatea de probă aveam tot în congelator…”, a plâns concurenta, supărată că nu i-a ieșit ce și-a dorit.

Raisa a mers la ea s-o consoleze,

„M-am dus la ea, că îmi era milă. Știu ce înseamnă când pui farfuria așa”, a zis Raisa.

