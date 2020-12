Chefi la cuțite semifinala 2020. Maria Șandru, dezvăluire neașteptată despre Sorin Bontea în semifinală! Ce a mărturisitr

În timp ce gătea, Maria Șandru a făcut dezvăluiri neașteptate despre Sorin Bontea.

„Doamne, nu îmi vine să cred că am ajuns aici. Nu am trecut în toată viața mea prin atâtea greutăți prin câte am trecut aici. Foarte greu, nu te-ai confruntat niciodată cu o realitate din asta. E ciudat, dar în același timp e plăcut. Sunt sigură că o să-mi fie dor de fiecare moment în parte, de fiecare concurent în parte. Familia mea nu e mândră plânge de bucurie. E o emoție și o bucurie ce te încarcă pozitiv. E foarte fain”, a dezvăluit Maria Șandru din echipa lui Sorin Bontea.

„Chef Sorin Bontea îți dă încredere, îți dă senzația aceea că poți să rupi lumea, așa te face să crezi. Am venit pentru mine, pentru mama mea, pentru tatăl meu, pentru copiii mei, pentru viitorul meu. Sunt mândră să fiu maramureșeancă sută la sută”, a mai adăugat concurenta, în timp ce a gătit rețeta sa pentru ultima probă din semifinala emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 8.