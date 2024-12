Chefi la cuțite, semifinală 25 decembrie 2024. Cine sunt finaliștii sezonului 14. Concurenții au avut parte de o etapă emoționantă

Concurenții au avut parte de o semifinală cu emoții și adrenalină. În ediția 23 din sezonul 14 Chefi la cuțite, de pe 25 decembrie 2024, telespectatorii au putut afla cine sunt cei trei finaliști ai show-ului culinar.

Marea Finală a sezonului 14 Chefi la cuțite este tot mai aproape, iar publicul așteaptă cu nerăbdare să afle câștigătorul show-ului culinar. În semifinală, cei nouă norocoși au făcut tot ce au putut pentru a impresiona degustătorii și jurații.

Penultima etapă a emisiunii a început în forță pentru semifinaliști, după ce Irina Fodor și-a făcut apariția pe platoul de filmare. Prezentatoarea TV a venit cu vești importante pentru concurenți, dar și cu imagini emoționante.

Semifinaliștii au primit mesaje de la familie și prieteni în semifinala sezonului 14 Chefi la cuțite, de pe 25 decembrie 2024

Ediția 23 a sezonului 14 Chefi la cuțite, de pe 25 decembrie 2024, a adus pe micile ecrane ale oamenilor de acasă un moment de-a dreptul emoționant. Nici bine nu și-au ocupat pozițiile la bancurile de lucru că au semifinaliștii au primit un „cadou” din partea Irinei Fodor.

Toți au amuțit de dor atunci când și-au văzut familiile și prietenii. Mai mult, lacrimile au curs șiroaie la mesajele copleșitoare ale celor dragi. Până și jurații s-au abținut cu greu să nu plângă la momentul emoționant.

Daniel Dumitrache (Tuki) din echipa aurie a izbucnit în plâns când și-a văzut fiul și soția. De altfel, Michele Răduță din echipa verde a scos la iveală un detaliu dureros pe care puțin îl știau despre el: și-a pierdut tatăl, iar mama lui a fost singurul sprijin.

Și cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner s-a bucurat enorm de imaginile văzute. Un lucru este cert, acesta are o iubită extrem de frumoasă: „Visul meu este să o cer de nevastă dacă o să câștig Chefi la cuțite”.

Andrei Duma și Denisa Botoș se numără printre semifinaliștii care au făcut dezvăluiri emoționante despre familiile lor. Tânăra a mărturisit că nu și-a văzut de foarte mult timp soră, în timp ce colegul său de echipă a susținut că tot ce face în competiție este pentru soția lui, pe care o iubește enorm.

Andreea Ignat, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki, a fost răvășită de dor atunci când și-a văzut fiica pe un ecran. Micuța i-a transmis mamei sale un mesaj emoționant, care le-a „topit” inimile până și juraților.

Michele Răduță, scos din sărite de glumele lui Andrei Duma în semifinala sezonului 14 Chefi la cuțite, de pe 25 decembrie 2024

Michele Răduță a fost scos din sărite de glumele colegului său de echipă în semifinala sezonului 14 Chefi la cuțite, de pe 25 decembrie. Totul a început de la o replică neașteptată a lui Andrei Duma.

„Dar tu mâncai de fine dining în copilărie? Tu când te-ai născut mâncai de fine dining”, i-a zis concurentul.

„Andrei m-a enervat puțin, că na, se fac glume, dar până la un moment dat. Hai nu te mai oftica!”, a spus Michele Răduță.

„A fost o înțepătură, voiam să te împung unde te doar mai tare!”, i-a mai zis Andrei Duma.

Semifinaliștii au gătit alături de un membru al familiei în ediția 23 din sezonul 14 Chefi la cuțite, de pe 25 decembrie 2024

În semifinala sezonului 14 Chefi la cuțite, difuzată pe 25 decembrie 2024, Irina Fodor a surprins concurenții cu o provocare emoționantă: aceștia au gătit alături de un membru al familiei. Cea de-a doua probă a etapei a venit cu o atmosferă emoționantă.

Semifinaliștii și-au stăpânit cu greu lacrimile atunci când și-au văzut persoanele dragi, însă nu au uitat că sunt într-o competiție importantă, unde contează foarte mult să își păstreze calmul pentru a realiza preparate deosebite.

Mai mult decât atât, această probă a fost jurizată de foștii concurenți ai sezonului 13 Chefi la cuțite. Așadar, concurenții au fost nevoiți să gătească la standarde înalte pentru a-i impresiona pe aceștia. Criticile și laudele au fost nelipsite de la degustare.

Cine sunt cei trei finaliști ai sezonul 14 Chefi la cuțite. Chef Ștefan Popescu nu are niciun concurent în Marea Finală a show-ului culinar

După trei probe sub presiune, semifinaliștii au ajuns în fața Irinei Fodor și a celor patru jurați pentru a afla verdictul final: cine intră în Marea Finală a show-ului culinar. Chef Alexandru Sautner, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu au așteptat cu nerăbdare să afle dacă au un concurent în ultima etapă a competiției.

„Din experiență vă spun că viața voastră nu va mai fi la fel. Semifinalele sunt întotdeauna cele mai grele pentru că este o probă de rezistență. S-au întâmplat greșeli de la oameni la care nu ne așteptam, și aceste greșeli costă! Fiecare dintre aceste probe au contat. Foarte puțini dintre voi au reușit să își arate adevărata valoare la toate cele trei probe.

Au avut câștig de cauză cei care au avut o evoluție echilibrată. Cred că este momentul, după o zi lungă și grea, primul concurent care intră în Finala Chefi la cuțite și care a obținut astăzi cel mai mare punctaj este Tuki”, a dezvăluit Irina Fodor.

Așadar, primul finalist al sezonului 14 Chefi la cuțite a fost Daniel Dumitrache (Tuki). Toți au rămas cu gurile căscate la aflarea veștii: „Nu-mi vine să cred! Îți dai seama ce a făcut omul ăsta? Cel mai mare punctaj?”.

Concurentul din echipa aurie a fost urmat în bucătărie de către Andreea Ignat (cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki), dar și de Michele Răduță din echipa verde. Cei trei se vor „lupta” în Marea Finală a show-ului culinar.

Vestea că nu are om în ultima etapă a competiției l-a dezamăgit pe chef Ștefan Popescu. Din păcate, Alexandru Procopiu, cuțitul său de aur, și Iasmin Agoston au părăsit show-ul culinar chiar înainte de finală.

„Nu am putut să-l felicit pe Michele, nu am putut să fac nimic, m-am dus direct la Alex, de ce nu este în finală? Nu cred, nu cred! Înseamnă o mare dezamăgire că nu am finalist!”, a spus chef Ștefan Popescu.

„Îmi pare rău pentru Ștefan, dar ăsta e jocul!”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

Marea Finală a sezonului 14 Chefi la cuțite are loc pe 30 decembrie 2024. Competiția show-ului culinar se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY de la 20:30.