Ciprian, bărbatul care a învins moartea de 11 ori! „Am făcut infarct la fotbal! După transplant m-am ales cu o inimă de 18 ani, a unui tânăr mort în accident”

Ciprian Voiculescu are 40 de ani și în timpul liber face stand up comedy și gătește cu multă pasiune!

„Cu gătitul pot să spun că am început să gătesc de foame. Gătesc, de obicei, pentru mine, pentru că sunt un mare pofticios”, a mărturisit el sincer, la Chefi la cuțite.

Ca să-i impresioneze pe cei trei chefi, concurentul a pregătit o super rețetă de friptură de porc! A pus vișinată și a făcut un sos delicios.

„Am făcut un infarct după ce am jucat fotbal, mușchiul inimii nu a fost irigat cum trebuie, m-am ales cu sechele. Mi-au pus un aparat defibrilator care mi-a salvat viața de 11 ori. Să te trezești noaptea cu un șoc electric de la aparat nu era ușor, nu mai dormeam.

Mi-au spus că am nevoie de transplant, altfel inima mai are de trăit câțiva ani. Am 40 de ani și o inimă de 18 ani. Tânărul respectiv a murit într-un accident și din fericire părinții lui au dorit să salveze o viață. Sunt foarte recunoscător că am avut șansa asta, fiindcă pot să îmi fac planuri”, a povestit concurentul cu lacrimi în ochi.

Rețeta sa de friptură i-a convins pe chefi că merită să meargă mai departe în concursul Chefi la cuțite!

„Doamne ferește, mi-ați dat viața peste cap”, și-a făcut concurentul cruce atunci când a văzut verdictul!

