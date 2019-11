Roata norocului aduce tensiune în bucătăria Chefi la cuțite: ”Am reminiscențe, îmi crește tesiunea”

Sigur că nicio probă nu vine fără o provocare, tocmai de aceea Gina Pistol îi va surprinde pe toți cei din platou cu o temă care-i va neliniști pe chefi, căci le reamintește de cea mai dură luptă pentru amulete din sezonul 7.

”Nu cred, este vorba de roata norocului, deja am reminiscențe. Nu pot să îmi aduc aminte decât atât: fructe de mare, ciocolată și soia! Am un moment de palpitații, mă apucă nervii și îmi crește tensiunea. Eu am plecat acasă!”, va spune chef Florin Dumitrescu hotărât. ”Deci, câștig astăzi prin neprezentarea adversarilor?”, va adăuga chef Sorin Bontea cu zâmbetul pe buze.

Chef Sorin Bontea și echipa sa verde