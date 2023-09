Chefi la cutite, sezonul 12. Care sunt echipele din sezonul 12 Chefi la cuțite. Concurenții au primit tunicile

În ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au anunțat cine sunt primii concurenți care au intrat în echipele lor.

După două probe de foc care le-au pus la încercare abilitățile de bucătari, dar și capacitatea de a lucra sub presiune, concurenții rămași în competiție au așteptat cu sufletul la gură deznodământul. În ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au analizat atent fiecare preparat și au decis cine sunt concurenții care intră în echipele lor.

Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au anunțat cine sunt primii concurenți care intră în echipele lor la Chefi la cuțite, sezonul 12 ediția 15 din 25 septembrie 2023

După ce au terminat de gătit toate seriile, chefii au anunțat cine sunt primii concurenți care au intrat în echipele lor. Toți cei care au ajuns până aici au așteptat cu sufletul la gură să alfe dacă vor primi o tunică. În sezonul 12 Chefi la cuțite, chef Sorin Bontea are echipa portocalie, chef Florin Dumitrescu echipa magenta, iar chef Cătălin Scărlătescu echipa turcoaz.

„Încep eu, pentru că eu pot. Eu am câștigat cele mai multe sezoane, îmi permit”, a spus chef Sorin Bontea, înainte să anunțe cine este primul concurent din echipa lui de la Chefi la cuțite sezonul 12.

„Primul concurent din echipa mea se numește sau i se spune Mariposa. Ea este creația echipei. Pe ea mă bazez când va trebui să facem chestii pe care nu le înțelegem. Să vină cu idei, plus de asta e și flower-power. Ai nevoie pentru moralul echipei”, a anunțat chef-ul.

„Mă bucur foarte mult că am fost prima anunțată și toate emoțiile au dispărut”, a spus aceasta după ce l-a pupat pe Sorin Bontea.

„Această tunică magenta specială va fi purtată regește, ca un nobil, încoronat, de către Horia Manea”, a decis chef Florin Dumitrescu.

„Am fost pe punctul de a izbucni în plâns, dar mi-am controlat emoțiile. Am fugit la chef Dumitrescu și am promis, în ultimul interviu că dacă o să ajung la el, o să îl ciufulesc de părul creț. Și m-am dus l-am luat în brațe și m-am jucat cu părul lui. Am fost la un pas să îmi dea cuțitul de aur și cred că s-a revanșat, fiind prima tunică dată.

Este omul care dacă ar fi avut 2 ani de experineță în plus, ar fi primit cuțitul de aur. Pe lângă faptul că are cofetăria mai nou ca bază, se descurcă și din punct de vedere al mâncării sărate. Este un bucătar bun. Ce îmi place la Horia foarte tare este siguranța pe care le-o oferă celor din jur și vreau să am asta în echipa mea”, a explicat chef-ul.

A venit apoi rândul lui chef Cătălin Scărlătescu să anunțe cine este primul concurent din echipa sa, iar emoțiile au atins cote maxime.

„Primul concurent din echipa Saint-Tropez este Raluca Hulupei”, a spus chef-ul. „Este în zona de patiserie, la bucătărie are gust, înțelege lucruri și dacă îmi face două choux-uri și e mouse-uri de ciocolată este un concurent foarte important”, și-a motivat el alegerea.

„Sunt foarte fericită. Nu știu cum s-au aliniat astrele în această dimineață, dar eu am fix ceva culoarea asta”, a spus concurenta, extrem de emoționată.

Tensiunea a crescut pe măsură ce tunicile au continuat să fie înmânate. Din păcate, drumul altor concurenți, s-a oprit aici.

„Dar eu mai vreau să mai fiu cu voi! Dar nu se mai poate....bine. Am plecat.”, a spus unul dintre aceștia.

Următoarea alegere a lui chef Sorin Bontea, în ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie a fost Mihaela Bărbosu. Iar ce-a de-a doua tunică magenta a mers către Maria Parachiv.

„Când mi-am primit primul meu kimono de competiții internaționale, cu numele meu pe spate, am dormit cu el. Simt că o să fac același lucru și în seara asta”, a mărturisit concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 12.

Un alt moment emoționant a fost atunci când doamna Monica Iliescu a primit tunica din partea lui chef Cătălin Scărlătescu.

Care sunt echipele de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Chefii și-au ales concurenții în ediția 15 din 25 septembrie 2023

În ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu și-au ales concurenții. Chefii au anunțat care sunt echipele pentru sezonul 12 Chefi la cuțite.

Cine sunt concurenții din echipa lui chef Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Ei au primit tunica portocalie

Valentin Timofte - cuțitul de aur

Cristina Sabau

Mihaela Bărbosu,

Mihaela Chiroaba

Maryoris Hurtado,

Ioan Frățilă (Nea Ion)

Zaid Mohannad (Habibi)

Cine sunt concurenții din echipa lui chef Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Ei au primit tunica magenta

Janni Alexandridis - cuțitul de aur

Horia Manea

Maria Paraschiv

Ursit Dan Dumitru (Ursu)

Mioara Sirbuscu

Ioana Dehelean

Alexandru Bunea

Cine sunt concurenții din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Ei au primit tunica turcoaz

Alex Mihoc - cuțitul de aur

Raluca Hulubei

Monica Iliescu

Razvan Minca

Fabian Soare

Nadd Hu

Cosmin Berki

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.