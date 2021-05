Cine este și cum arată soțul Victorinei Matveev de la "Chefi la cuțite". Imagini unice cu familia concurentei lui Sorin Bontea

În ediția 20 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Victorina Mateveev i-a surprins pe cei trei chefi cu unul dintre cele mai gustoase preparate. Deși în viața de zi cu și este o polițistă apreciată, concurenta are o adevărată pasiune pentru gătit, lucru pentru care se află atât de departe în show-ul culinar.

Victorina Mateveev a mărturisit în cadrul emisiunii că are 37 de ani, vine din Satu Mare, are origini rusești și că este căsătorită cu un român.

"Sunt de origine rusoaică din partea tatălui, mama e din Republica Moldovă, dar sunt căsătorită în Satu Mare. Avem doi copii.", a dezvăluit concurenta în preselecțiile „Chefi la cuțite”.

Cum arată soțul Victorinei Mateveev

Concurenta din echipa lui Chef Sorin Bontea este foarte activă pe rețelele sociale și publică de câte ori are ocazia poze cu soțul ei. Se pare că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-au născut două minunății.

Victorina Mateveev este mai îndrăgostită ca niciodată de cel care îi este alături și se bucură din plin de familia superbă pe care o are.

Concurenta „Chefi la cuțite” este o familistă convinsă, drept dovadă stau pozele sale de pe Instagram, unde împărtășește cu prietenii virtuali cele mai frumoase momente din viața ei, precum și timpul petrecut cu familia.

De asemenea, Victorina Mateveev a dezvăluit mai multe detalii despre ea în cea de-a 20 ediție a sezonului 9: „Am finalizat Academia de Poliție în Republica Moldova. Tata e rus, mama e din Republica Moldova și eu sunt căsătorită cu un român pe care l-am cunoscut în Italia. Șapte ani am lucrat în Veneția, în patiserie, am avut șansa să văd lume faimoasă ca Brad Pitt și Angelina Jolie. M-am apucat de muncă atunci când l-am pierdut pe tata și eu trebuia să îmi plătesc studiile și să am grijă de mama. Am ajuns în străinătate la negru, pe jos, am mai făcut o dată armata. Am mers din Croația până în Italia pe jos, în două săptămâni am ajuns. Drumul în Italia a fost ca o a doua armată”

Povestea ei de viața este una de-a dreptul spectaculoasă și i-a surprins pe cei trei chefi.

Cu ce preparat a impresionat Victorina Mateveev jurații "Chefi la cuțite"

Concurenta a făcut furori cu preparatul ei. Aceasta a decis să pregătească o rețetă specială de rulouri în formă de copac și un desert cu mere. Deși a intrat în platoul emisiunii plină de emoții, Victorina Mateveev a reușit să îi dea gata pe chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

Pentru rețeta sa, concurenta a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul „Chefi la cuțite”.