Chefi la cuțite, 12 aprilie 2021. Victorina Matveev e polițista cu viață de film! A mers din Croația până în Italia pe jos

Am aflat despre concurenta în vârstă de 37 de ani din Satu Mare că are origini rusești și că este căsătorită cu un român. Deși este de meserie polițist, doamna ofițer își petrece mult timp pregătind tot felul de deserturi speciale.

Victorina Matveev a dezvăluit faptul că a venit la „Chefi la cuțite” ca să promoveze Gherța Mică, un loc cu totul și cu totul special, unde tradițiile se mai păstrează și astăzi.

Chiar dacă a avut ceva emoții, concurenta nu s-a lăsat și a decis să pregătească o rețetă specială de rulouri în formă de copac și un desert cu mere.

Când farfuria a fost gata, aceasta a trimis cloșurile la degustare și a așteptat cu sufletul la gură verdictul dat de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Cei trei au gustat atent mâncarea și au încercat apoi să ghicească cine ar fi putut pregăti un astfel de preparat.

Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Victorina Matveev, care s-a prezentat și a povestit mai multe detalii despre ea.

„Am finalizat academia de poliție în Republica Moldova. Tata e rus, mama e din Republica Moldova și eu sunt căsătorită cu un român pe care l-am cunoscut în Italia. Șapte ani am lucrat în Veneția, în patiserie, am avut șansa să văd lume faimoasă ca Braad Pitt și Angelina Jolie. M-am apucat de muncă atunci când l-am pierdut pe tata și eu trebuia să îmi plătesc studiile și să am grijă de mama. Am ajuns în străinătate la negru, pe jos, am mai făcut o dată armata. Am mers din Croația până în Italia pe jos, în două săptămâni am ajuns. Drumul în Italia a fost ca o a doua armată”, a dezvăluit concurenta, spre marea surprindere a chefilor.