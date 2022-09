Cine este Sorin Ilieș, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 10. Ce premieră a reușit

Sorin Ilieș a reușit la Chefi la cuțite sezonul 10 o performanță la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Practic, tânărul a primit nu unul, ci toate cele trei cuțite de aur. Toți chefii l-au dorit în echipa lor, dar la final acesta a ales să meargă în echipa lui Sorin Bontea. Mulți au fost apoi curioși să afle cine este Sorin Ilieș, primul cuțit de aur din sezonul 10 Chefi la cuțite.

Cine este Sorin Ilieș, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite sezonul 10

Concurentul are 32 de ani, vine din Brașov și lucrează la un celebru restaurant local. Ideea de-a se înscrie la Chefi la cuțite nu a fost a lui, ci a soției sale, care are foarte multă încredere în el. Chiar dacă a avut ceva emoții din cauza camerelor de filmat, de îndată ce a pus mâna pe cuțit acestea au dispărut.

Bucătar cu experiență și pasiune pentru fine dining, acesta a ales să pregătească o rețetă de Tournedo Rossini, un preparat clasic, cu vechime.

Sorin Ilieș, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 10

„Sunt bucătar de 11 ani. Prima oară am început la 17 ani ca barman-ospătar la o mică afacere a familiei și acolo a fost primul meu contact cu clienții și ulterior am intrat și în bucătărie. Am lucrat câțiva ani în Germania. Cel mai greu a fost să fiu departe de familie, lucru ce m-a făcut în 2012 să renunț definitiv la gândul de-a mai pleca în străinătate. Acolo ești concentrat numai și numai pe muncă. Cu bune și cu rele, aici sunt obișnuit și crescut, nu mai vreau să plec. Nu am renunțat niciodată la bucătărie, îmi place foarte mult ce fac. Acum, de 4 ani și jumătate, lucrez la un restaurant bun, cu tente de fine dining, în Brașov”, a dezvăluit Sorin Ilieș, în timp ce a pregătit o super rețetă de Tournedo Rossini.

Am mai aflat, de asemenea, și alte detalii despre cine este Sorin Ilieș, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Tânărul este pasionat de ski, sport pe care îl practică ori de câte ori are ocazia. Concurentul este căsătorit și are o fiică.

După ce au făcut observații pe seama preparatului a avut loc o adevărată premieră în istoria emisiunii: toți cei trei chefi i-au oferit cuțitul de aur. La final, acesta l-a ales pe Sorin Bontea.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

