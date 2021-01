Claudia Radu de la „Chefi la cuțite”, veste neașteptată pentru fani și apropiați! Ce a anunțat: „Vă întrebați?

În etapa degusătrilor pe nevăzute am putut afla, într-un moment de maximă sinceritate al Claudiei Radu, faptul că aceasta a avut mereu de suferit de pe urma faptului că a fost încă de mică o persoană supraponderală.

„Nu am treabă cu bucătăria, nu am făcut vreo școală, este pur și simplu pasiune. Fiind și cea mai mica dintre cei patru frați am fost și foarte răsfățată. Am devenit gurmandă. Dintotdeauna, de când mă știu, am fost supraponderală. Pe la șapte-opt ani, când am început școala, am trecut prin fenomenul de bullying. Fenomenul s-a accentuat în perioada adolescenței, când aveam tot felul de porecle legate de grași. Am observat că am început să fiu subestimată, fiindcă lumea credea că dacă ești gras, atunci în mod automat ești și prost. Pe toată perioada școlii am fost subestimată. Eu am fost premiantă în fiecare an, inclusiv în anii de liceu am luat locul I. În anii de liceu și numărul de agresori era mai mare și m-a afectat mai mult. Au fost inclusiv momente în care m-am simțit hărțuită, umilită. Aceste lucruri te marchează foarte mult, când ești copil”, a dezvăluit aceasta, extrem de emoționată.