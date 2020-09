„Nu știam că foamea poate să treacă”. Cum a depășit Zanni, războinicul tatuat de la „Chefi la cuțite”, problemele din copilărie

citește și: Grecia, Anglia și apoi România. Concurenta care a revenit în țară după ce a impresionat străinii cu preparatele ei spectaculoase. Ce le-a gătit chefilor

Fire rebelă, tânărul și-a luat viața în propriile mâini și la 17 ani s-a mutat în chirie. A muncit ca frizer, dar nu a renunțat la visul de-a face tatuaje:

„Eram în clasa a XII-a și am învățat prin azile, prin orfelinate. Visul meu a fost să tatuez și am reușit”, a mărturisit mândru concurentul din sezonul 8 „Chefi la cuțite”.

Abandonat și crescut la orfelinat, Zanidache Edmond a povestit că și-a întâlnit mama de câteva ori, dar în minte i-a rămas un episod anume, extrem de emoționant:

„Am văzut-o pe mama de câteva ori. Mai venea la organizația unde stăteam și mi-a adus cadou niște ghetuțe pentru un copil de șase ani, deși eu aveam 13 ani. Ea credea, de fapt, că eu am șase ani. Tu îți dai seama? Și cei de acolo îmi ziceau să-i dau cadoul înapoi că nu-mi vin ghetuțele, și eu am zis că nu. Am zis că îmi vin, dar îmi intrau doar vârful picioarelor. Dar nu voiam să le dau, erau cadou de la singura mamă”

Zanni, concurent la emisiunea „Chefi la cuțite”

„Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți. Îmi aduc aminte perfect că la un moment dat, de câteva ori pe lună au înceut îngrijitoarele să ne scoată în curte și să ne alinieze. Tot ce știam era că după fiecare aliniere în curte, unul dintre noi dispărea...Știam că dispare spre ceva mai bun și mai știam că nu vreau să rămân singur la cămin. Se făceau adopții, pentru că urma să se închidă orfelinatul (...). Nu realizam că viața poate să fie mai bună, că foamea poate să treacă (...). Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”

Au urmat apoi anii agitați ai adolescenței și plecarea de la „SOS Satele copiilor”. În clasa a 12-a, Zanidache Edmond s-a apucat de tuns, a făcut un curs de frizerie, a mers prin orfelinate și prin azile de bătrâni ca să își exerseze meseria:

„Eram la sfârșit de liceu și tot ce voiam era diploma de bacalaureat, pentru care am citit și pentru care mi s-a tot spus că fără ea n-ai șanse în societate. În oglindă mă vedeam un războinic tatuat”

S-a angajat apoi la o frizerie, și-a strâns bani pentru mașina de tatuat și a ajuns astfel cu un pas mai aproape de visul său! Apoi a făcut cursuri de DJ și, după ce l-a contactat pe Alex Velea după ce a văzut un Story pe pagina lui, tânărul a ajuns să înregistreze prima sa piesă, într-un studio.

„Asa m-am apucat de muzica! Acum sunt intr-o echipa mare, inconjurat de oameni diferiti si talentati. Fiecare are HAZUL lui. Trebuie sa recunosc ca m-am adaptat destul de greu, eu fiind mai singuratic si mai salbatic nu mi-a fost usor sa ma deschid in fata lor, dar am reusit! Acum ma simt acceptat, am un rol, am o familie! Am inceput sa merg imediat cu ei la concerte, am intrat repede in hora si imi confirm de fiecare data ca sunt facut pentru asta! Asta sunt eu, aici imi este locul! Ma bucur ca am fost curios si ma bucur ca mi-am urmat instinctul! Pe langa muzica am si alte pasiuni, pe care le-am descoperit tot de foame, cum ar fi bucataria...

Abia astept sa am bucataria mea in casa mea! Spatiul meu, smecheria mea! Am multe de invatat (…) Totul se intampla (...). Exista un loc pe pamantul asta si pentru mine! Chiar mai multe locuri...”