Grecia, Anglia și apoi România. Concurenta care a revenit în țară după ce a impresionat străinii cu preparatele ei spectaculoase. Ce le-a gătit chefilor

„Sunt bucătar, lucrez în București. Am lucrat și în Marea Britanie, până acum un an. Am ajuns să lucrez Goldsmiths' Hall, am ajuns să fiu acolo sous chef. Este la palatal unde Regina își ține toată averea și obiectele de artă.

Roxana Vasile, concurentă în emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1

Nu am gătit pentru regină, dar am ajuns să gătesc pentru Harry și Meghan. Am făcut cunoștință cu ei. A fost un vis și o împlinire profesională de care sunt foarte, foarte mândră”, a explicat tânăra, spre marea surprindere a juraților, care au ascultat-o cu mult interes.