Cum arată Bianca Rus după ce a slăbit 60 de kilograme. Artista le-a gătit chefilor într-o ediție plină de emoții

Bianca Rus a avut parte de o transformare spectaculoasă după ce a slăbit 60 de kilograme. Artista a făcut senzație în fața juraților Chefi la cuțite.

În a patra ediție a sezonului 15 Chefi la cuțite, în platoul show-ului culinar a venit Bianca Rus. Aceasta a venit pregătită pentru a face atmosferă și preparate delicioase pentru cei patru jurați.

Cum arată Bianca Rus după ce a slăbit 60 de kilograme. Artista le-a gătit chefilor înt-o ediție plină de emoții

„Pe locuri, fiți gata, start” este cadoul muzical pe care Bianca Rus l-a pregătit pentru Chefi. Aceștia au fost surprinși de momentul în care Bianca a pășit în fața lor.

„Ce intrare senzațională”, spune Chef Alexandru Sautner.

„Eu te pap și nu te bat”, le explică Bianca versurile. „Textul este făcut de mine, eu sunt solistă.”

Solista a vorbit despre problemele sale cu greutatea. Aceasta a avut 120 de kilograme și a reușit să slăbească nu mai puțin de 60 de kilograme.

„Am avut 120 de kilograme, am făcut un gastric sleeve”, le explică ea juraților. „Operație la stomac.”

„Ai mei tot timpul au avut grijă de silueta mea. Ei mergeau în străinătate și-mi aduceau ciocolată fără zahăr. Îți dai seama că nu e prea bună ciocolata fără zahăr. Făină care nu conține nu știu ce... suc care nu conține nu știu ce... toate chestiile astea eu sunt așa de sătulă de ele. Și mi-a zis mama că n-o să încap în rochia de mireasă. Am făcut operație de gastric sleeve. Eu am avut 120 de kilograme și am slăbit 70”, dezvăluie artista.

„Este foarte bine să poți să urci treptele. E foarte bine să nu transpiri, să te încapă hainele și să te uiți în oglindă. Aspectele astea sunt fericirea mea de zi cu zi. Duceam un război. Așa tare oboseam, nu mai puteam. Mi-a zis doctorul că dacă mănânc în halul ăsta și nu mă opresc și nu pun punct, într-un an de zile, caput.

Nu mai puteam să urc la etajul 1, mai ales la 3, cât e casa mea, cu trei etaje. Oboseam teribil. Nu mai eram sănătoasă. (…) Aveam picioarele așa grosuțe”, a mai spus ea în cadrul unei emisiuni la Antena Stars.

Artista nu regretă decizia luată, iar grație acesteia și-a recăpătat mobilitatea, iar calitatea vieții sale este mult mai bună. Aceasta a reușit să-și mențină silueta dorită în ultimii 3-4 ani și se bucură de noua sa viață.

„În toate melodiile mele am introdus mâncarea că mie tare-mi place să mănânc”, le spune ea Chefilor. „Și-mi place să gătesc.”

„Eu asta mănânc, asta îmi place. Când merg la Satu Mare, noi asta mâncăm, mâncare tradițională 100%”, prezintă Bianca Rus preparatul cu care a sperat să-i impresioneze pe jurații Chefi la cuțite.

Bianca Rus le-a pregătit celor patru Chefi fasole bătută cu solzișori de capă și mangaliță: „Mâncarea familiei Rus.”

„Păsula e, cum ar zice bucureșteanul, fasole, dar bătută cu solzișori de ceapă și-un pic de pâine, și-un pic de carne”, explică ea.

Bianca Rus și-a început cariera artistică la 16 ani, însă recent și-a descoperit pasiunea pentru un alt domeniu, cel auto. Aceasta și-a luat permisul de conducere pentru categorie grea, fiind acum și șofer de tir. Ea a introdus acest nou capitol din viață și în repertoriu, cântând despre experiența sa la volanul unui tir.

Această informație i-a uluit pe jurați. Chef Orlando Zaharia a dorit să audă melodia Biancăi Rus, iar aceasta le-a cântat în platou.

„Am luat exemplu de la mama mea chestia asta cu tirurile”, a mai adăugat ea. „E femeia-bărbat cum ar veni. E șmecheră rău!”

Bianca Rus a primit doar două cuțite de la jurați, însă le-a fost recunoscătoare. Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner au decis că artista merită câte un cuțit pentru preparat.

„Ești foarte simpatică”, este de părere Chef Alexandru Sautner.