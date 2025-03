Bianca TRS are leucemie. Ce spune după diagnosticul dur primit de la medici

Fosta concurentă de la iUmor trece prin momente dureroase după ce a fost diagnosticată cu boala cumplită. Cum a aflat și cum vede acum viața: „copilul din mine a bufnit...”

Bianca TRS este o prezență extrem de cunoscută în mediul online, în special pe platforma de Tik Tok, acolo unde activează și a reușit să strângă o comunitate de aproape 900 000 de urmăritori.

Ea a participat la iUmor în sezonul 13 și a reușit să câștige inimile telespectatorilor încă de la prima apariție. Bianca a pregătit atunci un număr de roast special pentru ea pornind de la felul în care arată, ținând cont că de foarte multe ori aceasta este confundată cu un băiat datorită coafurii pe care o are.

Tânăra a rămas extrem de apreciată în continuare și în prezent, iar ea îi ține pe internauți la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Bianca TRS are leucemie. Ce spune fosta concurentă de la iUmor după diagnosticul primit

Cunoscută pentru o energie extrem de pozitivă și mereu cu zâmbetul pe buze, Bianca TRS și-a întristat fanii cu o veste absolut tulburătoare.

Pentru că de o perioadă de timp aceasta se simțea rău, a decis să meargă la mai mulți medici care ar fi trebuit să descopere ce se întâmpla cu ea. Cu toate acestea, în urma tuturor controalelor nimeni nu a descoperit o problemă, până când aceasta nu a ajuns să facă și analizele.

La scurt timp după ce i-au fost prelevate probe de sânge, fosta concurentă iUmor a fost sunată de urgență să se întoarcă în cabinetul mediculu pentru că leucocitele ei depășeau cu mult limita normală. După ce a primit diagnosticul de leucemie, aceasta a povestit toată experiența și în mediul online:

„Trebuie să vă zic asta. Am leucemie. (...) E pe bune. Am leucemie. Am descoperit-o luni. De luni sunt internată dar sunt bine, și o să fiu super bine. (...) Luni am fost la analize. Analize de sânge. Fix după ce le-am făcut, doctorul ne-a zis mie și mamei mele, că am fost cu ea, că putem pleca și că ne va suna dumnealui ca să ne spună ce și cum, doar că la nici 10 minute după ce am plecat din incinta spitalului, domnul doctor a sunat-o pe mama i-a spus: vă rog să vă întoarceți că trebuie să vorbim neapărat.

Am ajuns la spital (...) mi-a adus la cunoștință faptul că am aproximativ 130.000 de leucocite, când maximul este de 10.000. Mi-a spus că mă suspectează de leucemie, moment în care mie mi s-a tăiat filmul. Evident, e un șoc pe care nu pot să îl descriu în cuvinte” a fost anunțul dureros pe care l-a făcut Bianca în mediul online.

Ieri, Bianca TRS a revenit cu un nou videoclip în care a transmis un mesaj dureros, încercând să se abțină de la plâns.

În urma diagnosticului primit, aceasta a mărturisit că s-au întâmplat și lucruri bune în viața ei, lucruri la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

„Eu niciodată nu am considerat că fac parte dintr-o familie pentru că familia mea era una destul de dezbinată și e ok, nu toate familiile trebuie să fie așa. Ai mei au luat legătura după 13 ani și aparent, chestia asta a fost mega importantă pentru mine, nu m-aș fi așteptat. Toată lumea vorbește cu toată lumea, toată lumea e pozitivă și îi iubesc pe toți și, într-un final, am o familie. Mereu am avut o familie, nu mă înțelegeți greșit, dar la modul profund, nu s-a simțit că real am o familie (...) Copilul din mine a bufnit acum de bucurie să vadă că toată lumea e pe vibe cu toată lumea și toți își vorbesc”, a spus aceasta.

