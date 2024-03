Chefi la cuțite, 18 martie 2024. De ce a refuzat chef Richard Abou Zaki cetățenia italiană. Ce a spus despre copilăria din România

Chef Richard Abou Zaki, noul jurat din sezonul 13 Chefi la cuțite, a vorbit despre motivul pentru care a refuzat cetățenia italiană în prima ediție a show-ului culinar, de pe 18 martie 2024. Mai mult, acesta a povestit și despre copilăria lui din Piatra Neamț.

Chef Richard Abou Zaki se mândrește cu o carieră de succes în artele culinare. Noul jurat din sezonul 13 Chefi la cuțite a gătit pentru personalități cunoscute în toată lumea, încântându-le papilele gustative cu preparatele savuroase ce au ieșit din mâinile lui.

Pentru că a fost întotdeauna o persoană discretă în ceea ce privește viața personală, puțini sunt cei care știu că chef-ul cu o stea Michelin a avut parte de o copilărie extrem de frumoasă în România. Fanii show-ului culinar au descoperit faptul că inima lui chef Richard Abou Zaki bate românește.

Deși locuiește de mulți ani în Italia, juratul de la Chefi la cuțite s-a născut pe meleaguri românești și a copilărit la Piatra Neamț.

„Mama mea este româncă, tatăl meu este libanez. De România sunt legat și am să fiu toată viața. Eu nu cunosc familia din partea lui tata deloc, iar familia care a fost mereu aproape de mine este cea din România.

Am fost crescut doar de mama mea. Am plecat alături de ea în Italia la vârsta de 5 ani. Mama a vorbit mereu în română cu mine și a vrut să mă învețe limba. Noi acasă vorbeam mereu română, iar când aveam vacanță de la școală mă întorceam în România”, a povestit juratul Chefi la cuțite.

De ce a refuzat chef Richard Abou Zaki cetățenia italiană. Cât de mult își iubește țara natală

Richard Abou Zaki se mândrește cu faptul că s-a născut în România și a trăit pe meleaguri românești. Mai mult, din iubire pentru țara natală și patriotism, acesta a refuzat cetățenia italiană.

„Mamaia mea stătea la țară și avea patul ăsta din lemn, tare, care nu avea saltea. Și stăteam mereu cu ea. Seara când trebuia să mă spăl, ea îmi aducea apă din fântână. Am avut momente frumoase de care o să-mi amintesc mereu.

Mama m-a învățat mereu să fiu mândru de unde vin, iar de când stau în Italia n-am cerut niciodată cetățenia italiană. Chiar dacă pot să o iau pentru că sunt în Italia de 20 de ani, simt că sunt român, am pașaport român. Este de unde am venit, unde am crescut și unde m-am născut. Și unde acum m-am întors ca să realizez ceva. Sper ca oamenii de acasă să nu se supere pe mine că am pierdut un pic româna, dar eu o să dau tot ce pot pentru a fi înțeles”, a mai dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

Un lucru este cert, juratul din sezonul 13 Chefi la cuțite își amintește cu drag de toate clipele frumoase din copilărie. De asemenea, chef Richard Abou Zaki nu o să uite niciodată țara în care s-a născut, chiar dacă a fost nevoit să o părăsească când era doar un copil.

