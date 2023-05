De ce a lipsit Chef Sorin Bontea de la nunta Ginei Pistol cu Smiley. Abia acum a explicat ce s-a întâmplat

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit sâmbătă, 27 mai, într-un cadru de poveste, alături de familie și prieteni. Cei doi au avut alături colegi de televiziune, prieteni artiști, iar atmosfera a fost una de vis, după cum au declarat chiar ei și toți cei care au fost prezenți la nuntă.

De la nunta prezentatoarei Chefi la Cuțite au lipsit o parte dintre colegii de trust care sunt plecați să filmeze America Express, însă nimeni nu se aștepta ca și Sorin Bontea să nu fie prezent la nunta colegei sale.

Sorin Bontea nu a fost la nunta Ginei Pistol. De ce nu a putut ajunge

La nunta Ginei Pistol cu Smiley și-au făcut apariția Flori Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu alături de partenere, însă Sorin Bontea nu a fost prezent. Întrebat de jurnaliștii de la Fanatik de ce nu a fost la nunta Ginei, chef-ul spus că a avut niște probleme personale și nu a putut fi prezent la eveniment.

„Da, eu marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar”, a declarat Sorin Bontea pentru FANATIK.

Gina Pistol și Smiley au spus marele DA clar și răspicat, în același timp, așa cum au declarat chiar ei jurnaliștilor prezenți la eveniment. Petrecerea a fost organizată la Snagov, iar printre artiștii care au încins atmosfera au fost Damian Drăghici, Azur și Louis Gabriel. Însă de departe, surpriza serii a venit chiar de la miresică. La provocarea lui Damian Drăghici, Gina Pistol a luat microfonul și a acceptat să cânte câteva versuri. De asemenea, nici Smiley nu a putut să nu cânte la cea mai importantă petrecere din viața sa.

Gina Pistol și Smiley au avut o nuntă de vis, exact așa cum și-au dorit. Cei doi au avut parte de ajutor în organizarea nunții, dar chiar și așa, tot s-a resimțit stresul dat de organizarea evenimentului. După ce s-a terminat evenimentul, Gina Pistol a transmis un mesaj în mediul online prin care le-a mulțumit tuturor celor prezenți, fie că au fost invitați, fie că au fost implicați în organizare.

„Nunta noastra a fost un vis frumos care s-a derulat parca prea repede, dar pe care sigur nu-l vom uita niciodata! Astazi sigur mi-l amintesc si durerea de picioare de dupa orele de dans, si raguseala de dupa orele de cantat, gustul dulce de bezea al tortului alb de la @maramuraromania pe care il simt inca si toate mesajele pline de emotie pe care le primim din toate partile! Gata cu “se marita Gina mea!”, de acum, urmeaza cel mai frumos “Acasa” pentru noi trei! Nu-mi vine sa cred ca pot rupe listele si desfasuratoarele si ca va amuti (sper😂) si grupul de organizare de nunta. Asa e, @ivoweddingplanner? Sau mai avem ceva de facut???

Multumim tuturor si fiecaruia in parte pentru sustinere, pentru prezenta, pentru mesaje, pentru caldura si dragostea pe care ni le-ati trimis. Suntem norocosi ca ne avem, ca VA avem si ca ne putem bucura de un moment asa important din viata noastra alaturi de atat de multe suflete bune! Va iubim!”, a scris Gina Pistol în mediul online.

La rândul său, și Smiley a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți cei prezenți:

