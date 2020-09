Deși nu are mâini, Florin Buricea are două joburi, merge cu bicicleta și gătește mai bine decât mulți: „Chiar îmi pare rău acum pentru votul meu”

Florin Buricea, la emisiunea „Chefi la cuțite”

Surpriza a fost și mai mare atunci când s-a aflat că acesta lucrează de 14 ani la clubul sportiv Dinamo. Și ca totul să fie și mai surprinzător, bărbatul și-a luat și al doilea job, de curier!

„Pe bune?! Foarte tare! Este senzațional! Un sfert din țara asta nu vrea să muncească și el își ia două joburi”, a exclamat Scărlătescu uimit.

Un accident cumplit l-a lăsat fără mâini, dar ambiția l-a făcut să devină un luptător!

„La 13 ani am fost electrocutat într-o centrală. Mi-au amputat mâinile. După un timp am început să fac lucruri și am ajuns să fac orice apoi. Am terminat școala, am mers la facultate, din 2013 sunt căsătorit și am și o fetiță de patru ani. Acum am și al doilea job, livrez mâncare cu bicicleta pe care am luat-o de la un prieten”, a povestit Florin Buricea, un adevărat model de ambiție, curaj și determinare.