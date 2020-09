Doi iubiți au ajuns rivali, în bucătăria „Chefi la cuțite”! Povestea lor este emoționantă

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!​

Acesta a explicat la „Chefi la cuțite” că, desi lucrează în domeniul evenimentelor și al muzicii, numele său de familie înseamnă „bucătar” și acest lucru se potrivește perfect cu pasiunea sa imensă pentru bucătărie.

„Înainte am avut un club, o discotecă. Am dat faliment din anumite motive. Am decis să mă căsătoresc și am făcut-o, dar după mai puțin de ani am pierdut-o, a decedat. Mi-au trebuit trei ani ca să trec peste.

Cel mai greu este să întinzi mâna în pat și să nu fie acolo, să fie casa goală, să nu auzi nimic, niște cuvinte. Singurătatea te omoară”, a dezvăluit concurentul.