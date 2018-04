Ea este concurenta venită să-l cucerească pe chef Scărlătescu! „Am pregătit o răzbunare”

Cel de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” este sezonul poveștilor, motiv pentru care concurenții sunt mai dornici să se destăinuie în fața celor trei jurați.

În această seară, de la ora 20:00, o admiratoare declarată a lui Cătălin Scărlătescu se întoarce în platou pentru a-și lua revanșa, după ce a fost eliminată în sezonul trecut înainte de formarea echipelor.

Denisa Voicu va dezvălui ce a învățat din prima sa încercare la bancul de lucru, mărturisind și motivul pentru care a decis să se înscrie iar în competiție: ,,În sezonul trecut am venit pentru a-l cunoaște pe Cătălin Scărlătescu, pentru a fi mai aproape de el. Îmi doream tare mult să ajung în echipa lui, dar nu m-a vrut. Așa că m-am întors cu o mică răzbunare.”

Ce concurenți au mai venit la emisiunea „Chefi la cuțite”!

O nouă încercare înseamnă o nouă ocazie de a obține votul de încredere al juraților, dar și un motiv bun pentru a se afirma în fața chefului preferat, Cătălin Scărlătescu:

,,Am o ținută specială, analizată cap-coadă, de la cercei, ceas, pantofi. M-am gândit la el. Abia aștept să-i văd reacția.”, mărturisește Denisa. Dacă prima oară emoțiile și-au spus cuvântul, de data aceasta concurenta este pregătită să înfrunte atât obiectivitatea jurizării, cât și indiferența celui care o motivează să gătească. Așadar, diseară de la 20:00, intră în competiție cu un preparat special pregătit pentru un alt jurat, încercând să stârnească astfel mici gelozii între chefi. În bucătăria ,,Chefi la cuțite” Denisa va găti în premieră savarine, desertul preferat de Sorin Bontea și deși afirmă că vrea să îl trateze pe chef Cătălin cu indiferență, recunoaște că ar vrea să-l îndulcească cu această rețetă simplă, dar savuroasă: ,,Vreau să îi dau gusturile peste cap, totul pentru Cătălin Scărlătescu!”.

,,De când mă rog, n-am mai sperat că o să mai primim așa ceva vreodată. Mi-a fost și frică să mai spun! De 5 sezoane aștept preparatul acesta!”, vor fi cuvintele lui chef Bontea atunci când cloșul misterios va dezvălui desertul lui preferat. Cu toate acestea, reacția lui chef Scărlătescu din momentul în care din spatele ușilor își va face apariția Denisa Voicu, cea mai mare admiratoare a sa, rămâne un mister. Dacă tânăra va obține sau nu votul de încredere, dar și ce va avea de spus burlacul juriului despre prestația culinară a concurentei, telespectatorii Antena 1 vor vedea diseară, de la 20:00, într-o nouă ediție a sezonului de poveste ,,Chefi la cuțite”.

