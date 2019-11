Șapte oameni, șapte șanse la trofeul sezonului 7! Ei sunt concurenții din echipa mov, condusă de chef Cătălin Scărlătescu

Cei trei jurați "Chefi la cuțite" i-au ales pe cei mai buni dintre cei buni, fiecare a primit câte o culoare pentru tunici și mult succes în drumul spre marele trofeu, iar chef Cătălin Scărlătescu va coordona sezonul acesta echipa mov, cu cuțitul de aur în frunte, în persoana lui Alexandru Comerzan.

Pus pe fapte mari, cu cele mai multe amulete câștigate în etapele degustărilor pe nevăzute, chef Scărlătescu își pune mari speranțe în echipa pe care și-a ales-o. Are varietate, are oameni cu exeperiență, dar mai ales are concurenți pasionați de bucătărie și determinați să dea totul pentru a câștiga.

ECHIPA MOV, condusă de chef Cătălin Scărlătescu, este formătă din următorii concurenți:

1. Alexandru Comerzan, 30 de ani, Chișinău – Cuțitul de aur