Eliminare dublă la “Chefi la cuțite” pentru Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Show-ul, lider de piață pe toate categoriile de public

Seara de marți a adus la „Chefi la cuțite” o nouă confruntare, un nou duel, dar și o dublă eliminare. După ce Cătălin Scărlătescu a câștigat detașat proba pe echipe, bucătarii lui Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost trimiși la testul individual.

Verdictul ediției a fost unul total neașteptat: doi concurenți au părăsit aseară concursul. Dacă Ciobi, Robert Hajdu, a obținut cel mai mic punctaj, Fernando Polo nu a respectat cerințele probei, motiv pentru care a fost descalificat: “În înțelegerea lor, nu trebuia să plece doar Ciobi acasă? De ce a plecat și Fernando, unde au greșit-o?”, afirma chef Dumitrescu nemulțumit la finalul serii.

Emisiunea de la Antena 1 s-a impus din nou ca lider de audiență pe toate categoriile de public, iar lupta strânsă din arena culinară a fost prima în preferințele românilor. Astfel, “Chefi la cuțite” a înregistrat o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 7,1 puncte de rating și 23,6 % cota de piață, în vreme ce locul secund a fost ocupat de Pro Tv cu o medie de 6,4 puncte de rating și 21,2 procente din cota de piață. La orașe Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 7,2 puncte de rating și 18,4 % cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 5,9 puncte de rating și 15 % cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 7,2 puncte de rating și 19,2 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 6,1 puncte de rating și 16,1 % cota de piață. În minutul de maximă audiență de la 22.43, Antena 1 a strâns în fața ecranelor peste 1.800.000 de telespectatori, având un vârf de audiență pe publicul naţional de 10,1 puncte de rating și 25,3 % cota piață, dublu față de Pro Tv cu 5 puncte de rating și 12,6 % cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, Prime Time (19.00-23.00 ), astfel: la nivelul publicului urban din întreaga țară, cât și al publicul național. Intervalul cuprins între 19.00-23.00, a înregistrat la orașe o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 17,1% cotă de piață, în timp ce Pro Tv se situa pe poziția secundă cu 6 puncte de rating și 16,2% cotă de piață. Și la nivelul întregii populații a țării Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 6,3 puncte de rating și 17,9 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 5,9 puncte de rating și 16,8% cota de piață.

A șasea confruntare pe echipe a adus o nouă victorie pentru trupa bucătarilor cu tunici galbene, care s-a luptat să impresioneze modele, invitații speciali de la masa jurizării. După ce și-a coordonat atent echipa rămasă în doar 4 oameni, Cătălin Scărlătescu a reușit să le cucerească papilele gustative ale juratelor cu gusturi rafinate și a câștigat detașat:

„Eu știu cu modelele, am trăit printre ele. Am învățat cum mănâncă și mai ales ce mănâncă.” Și echipa sa a trăit la intensitate maximă reușita, a treia din acest sezon, sărind în sus de fericire când au realizat că sunt salvați de la duel.

Pentru chef Bontea și chef Dumitrescu seara a continuat cu duelul echipelor pe care le conduc: ștrumfii jedi și bucătarii cu tunici verzi s-au întrecut în farfurii, într-o probă complexă. După ce au extras bilețele și și-au ales câte un ingredient de bază și o tehnică de gătit, concurenții au aflat că trebuie să le folosească pentru a pregăti un preparat pe bază de pește.

Farfuriile au fost atent jurizate de cei trei chefi, iar verdictul unul total neașteptat: doi concurenți au părăsit competiția, spre surprinderea tuturor. Dacă Ciobi a obținut cel mai mic punctaj, Fernando a fost descalificat pentru că nu a folosit blender-ul, element impus, motiv pentru care a fost nevoit să își ia rămas bun de la echipă și mentorul său. Eliminarea lui Ciobi l-a nemulțumit pe chef Florin Dumitrescu, ce aseară a rămas fără un om de bază din echipa sa: „Ce a câștigat Bontea că a plecat Fernando? În înțelegerea lor, dintre ei doi, nu doar Ciobi trebuia să plece? Unde au greșit-o? Sunt curios cum vor pune capul pe pernă!”.

Lupta culinară continuă săptămâna viitoare, cu ultimele două confruntări pe echipe înaintea semifinalei și finalei. Cine va rămâne în competiție și ce alte probe îi vor provoca pe bucătari la bancurile de lucru, telespectatorii vor vedea luni și marți, de la 20:00, pe Antena 1.

