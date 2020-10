Emil Rengle a venit la emisiunea „Chefi la cuțite” cu un mesaj special: „Dumnezeu nu a greșit, ne-a făcut perfecți pe toți”

citește și: Surpriza trăită de jurații „Chefi la cuțite” când au decoperit preparatul lui Emil Rengle: „Trebuie să fac poză”

Mi-am făcut curaj și m-am declarat bisexual, valul de reacții a fost uriaș și am cunoscut România cu alți ochi. Am primit sute de mailuri de la oameni care mi-au mulțumit pentru ceea ce am făcut. Dumnezeu nu a greșit, ne-a făcut perfecți pe toți”, a mai mărturisit Emil Rengle.

Urmărește clipul video de mai sus din sezonul 8 „Chefi la cuțite” ca să savurezi momentul!