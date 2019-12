Ernesto de la Chefi la cuțite, dezvăluire incredibilă despre câștigătorul Chefi la cuțite! Poza ce i-a pus pe fani pe jar

Ernesto Dosman și Alexandru Comerzan

„Felicitări Alexandru Comerzan tuot sacrificiu ce ai făcut in sezon #7 Chef La cutite ai meritat sa câștig.

Sunteți un Bucatar profesionist și o persoana excelenta si un adevarul Cutite de Aur , me bucur ca am avut o oportunitate sa ta cunuosc , Felicitări și succes in continuare”, acesta a fost simpaticul mesaj transmis de către Ernesto Dosman lui Alexandru Comerzan, câștigătorul sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite.