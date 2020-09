Faye Papa e senegalezul care i-a uimit pe jurații „Chefi la cuțite”! „În țara mea bărbații n-au voie în bucătărie”

„Sunt antrenor de fitness de opt ani. Am lucrat în IT, am lucrat cu calculatoarele, dar mi-am dat seama că nu e asta pentru mine.

citește și: Levent Sali a făcut show la „Chefi la cuțite”! În ce film a jucat Sorin Bontea

Trebuia să lucrez cu oamenii, să respir, să îmi răspundă omul, nu să am un program care să răspundă pentru mine. Nu am ales să fac fitness că n-am avut ce să fac, a fost o opțiune bună.

Am început de la bază, dar ca să atrag lumea am început cu cultura mea, cu dans african în stil sport. Sport am făcut întotdeauna. Acum nu sunt doar antrenor de fitness, ci și pregătesc antrenorii de fitness, am mers la un nivel mai înalt. Lucrez și în România și în Olanda. Pe lângă faptul că sunt antrenor de fitness eu sunt și la școală, învăț despre nutriție, să devin tehnician nutriționist. Mâncarea românească îmi place, tot ce e fără porc îmi place mult: sarmale, drob, mămăligă.