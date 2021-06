Finaliștii Chefi la cuțite sezonul 9 au livrat telespectatorilor meniurile din finală

Cei trei finaliști - Narcisa Birjaru, Cătălin Amarandei și Elena Matei - au livrat dish-urile de fine-dining câștigătorilor concursului, ce au avut ocazia să deguste cele mai sofisticate preparate și să își întâlnească concurentul preferat.

Cătălin, Elena și Narcisa nu au ratat ocazia să se uite și ei la desfășurarea finalei, pe AntenaPlay, chiar înainte să monteze preparatele pentru livrare: ”Nu aveam cum să ratăm așa ceva!”. Aseară, cei trei finaliști ”Chefi la cuțite” au bătut orașul în lung și-n lat pentru a ajunge la casele telespectatorilor, dar reacțiile lor au meritat fiecare pas. Drumul nu a fost lipsit de peripeții, însă nici ploaia, nici traficul intens din ora de vârf nu i-au oprit pe cei trei finaliști să ajungă în casele fanilor.

Cum a fost întâlnirea Elenei Matei, a Narcisei Birjaru și a lui Cătălin Amarandei cu fanii care le-au comandat preparatele

Cătălin Amarandei a fost întâmpinat de un cuplu de tineri ce urmează să își unească destinele, care au fost extrem de bucuroși ca finalistul lor preferat să le treacă pragul încărcat de bunătăți.

”Au fost emoționați, am fost și eu emoționat! Poate mai emoționat ca ei. Pentru mine a fost o experiență unică pe care nu am cum să o descriu în cuvinte!”, a spus Cătălin.

Elena Matei a ajuns la destinație extrem de entuziasmată, iar după livrarea meniului, a mai rămas câteva momente cu câștigătorii concursului să privească împreună marea finală: ”Cei doi sunt fani chef Sorin Bontea, iar eu am fost preferata lor din acest sezon. S-au bucurat foarte mult să mă vadă, să deguste preparatele. Eu i-am sfătuit să se înscrie în următorul sezon de Chefi la cuțite, să trăiască și ei această experiență!”, a mărturisit Elena.

Citește și: Narcisa Birjaru din echipa lui chef Scărlătescu, prima femeie câștigătoare la Chefi la cuțite. Finala, lider de audiență

Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 a celui mai iubit show culinar, a fost primită cu multă căldură, iar câștigătorii aproape nu-și credeau ochilor că finalista a ajuns în casa lor: ”Au fost foarte drăguți! Mi-au spus că îl admiră pe chef Cătălin pentru că este juratul care acordă un vot de încredere oricui, indiferent de experiență. Am vorbit cu ei, au degustat preparatele și m-au sfătuit ce să fac pe viitor”.

Citește și: Prima reacție a Elenei Matei după finala Chefi la cuțite. Ce a spus concurenta despre momentele din cadrul show-ului culinar

Campania ”Meniu de finală” a fost o premieră în România. Caștigătorii au primit cele trei preparate gătite în finală, exact în intervalul în care finala era difuzată pe post. Participanții ce nu s-au numărat printre câștigători au în continuare șansa să deguste meniurile rafinate ale finaliștilor, pentru că preparatele încă vor putea fi comandate și prin aplicația Tazz by eMag timp de trei zile. Pentru București, datorită numărului mare de cereri, livrarea s-a prelungit până pe data de 21 iunie inclusiv. De la aperitiv, main-course sau chiar desert, toate preparatele gătite în finala show-ului culinar vor putea fi regăsite în aplicația Tazz by eMag, în restaurantul Chefi la cuțite. Comenzile sunt disponibile în 6 orașe din țară, atât în București, cât și în Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Brașov sau Constanța.