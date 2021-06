Prima reacție a Elenei Matei după finala Chefi la cuțite. Ce a spus concurenta despre momentele din cadrul show-ului culinar

Elena Matei, Cătălin Amarandei și Narcisa Birjaru au ajuns în Finala Chefi la cuție, însă un singur concurent a obținut premiul cel mare. Imediat după difuzarea episodului din finală, Elena Matei a lăsat un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram.

După numeroase confruntări pe echipe și dueluri terminate cu eliminări dureroase pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, a fost desemnat câștigătorul Chefi la cuțite 2021. Narcisa Birjaru, concurenta din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu a câștigat Chefi la cuțite sezonul 9, fiind este prima femeie din istoria show-ului culinar care obține premiul.

Ce a avut de zis Elena Matei după finala sezonului 9 Chefi la cuțite: "Am crezut ca eu o sa fiu câștigătoarea sezonului"

Tânăra în vârstă de 22 de ani s-a făcut remarcată încă de la audiții, iar parcursul său în emisiune a fost unul senzațional. Aceasta a demonstrat că este un bucătar desăvârșit și un lider foarte bun.

După anunțarea câștigătorului, Elena Matei a realizat un videoclip emoționant cu întreg parcursul său în competiția Chefi la cuțite, dar și un mesaj prin care vorbește despre ce simte vizavi de show-ul culinar. Chiar dacă nu a câștigat finala Chefi la cuțite 2021, Elena Matei a câștigat inimile a mii de fani din întreaga țară și a demonstrat că nu vârsta contează în bucătărie, ci pasiunea.

"Drumul meu nu se termina aici, drumul meu abia incepe. Nu simt ca am pierdut, pentru ca nu am pierdut. Am castigat o experienta care mi-a schimbat viata, v-am castigat pe voi!Am castigat prietenii, experienta de viata, lectii de viata, retete noi, tehnici noi



As minti sa nu spun ca am fost dezamagita de rezultat, dar in acelasi timp eu ma simt ca o invingatoare, ca o castigatoare si nu-mi poate lua nimeni asta. Nu simt ca am pierdut, sorry. E doar un vis. Am crezut ca eu o sa fiu castigatoarea sezonului, pana a inceput proba si am simtit ca m-a lovit trenul, auzeam totul in ecou, parca nimic nu mai avea legatura, am simtit ca o sa pierd, ma asteptam sa fie in fata lui @catalin.amarandei care pentru mine este nr1 in bucatarie, urmat de Florin si Stefan.

Vreau sa-i multumesc lui @chef.sorinbontea.official ca m-a ales in echipa lui si ca mi-a dat sansa de a traii experienta @chefilacutite.



Vreau sa le multumesc colegilor mei din Echipa Fokku. Sunteti niste oameni minunati si ma bucur ca am trait alaturi de voi experienta vietii mele .

Multumesc iubitul meu ca-mi dai incredere in mine, ca ma sustii si mi accepti toate nebunelile. Te iubi dubi.

Multumesc @borleanu.stefan pentru meniul din finala, tu m-ai ajutat sa am niste farfurii de finalaIti multumesc ca in ciuda faptului a ceea ce s-a intamplat, te-ai asigurat ca am inteles farfuriile si ce am de facut. Eu cred ca mai bine faceam somon cu piure, sos si sparanghel.



Multumesc echipei mele. Am avut o echipa foarte puternica zic eu! Va multumesc ca ati fost alaturi de mine @florinrevesz si @chef_malai eram “moarta” fara voi, va multumesc ca m-ati trezit si m-ati ajutat multumesc @paulvasilee pentru desertul bombaa @rikito.watanabe pentru sosul ala care a fost [email protected] si @ciprianantone ati fost mai mult decat ajutori de bucatari, sunteti bombaaa @micuradu82 multumesc pentru crab si spume", după anunțarea câștigătorului Chefi la cuțite sezonul 9.

Elena Matei a ajuns în finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Elena Matei este una dintre concurentele care i-au surprins din plin pe chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Tânăra în vârstă de 22 de ani a făcut senzație în etapa audițiilor nu doar cu rețeta sa de choux a la creme, ci și cu povestea sa emoționantă de viață.

Deși și-a pierdut tatăl și a fost nevoită să învețe să se descurce singură, fiindcă mama sa lucra în străinătate, nimic nu a făcut-o pe simpatica blondină să renunțe la visul său de-a deveni un bucătar celebru.

Dincolo de optimism și energie debordantă, Elena Matei ascunde o dramă ce i-a e emoționat din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

„Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani, într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”, a dezvăluit tânăra, extrem de emoționată .

Pentru preparatul său, Elena Matei a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în sezonul 9 „Chefi la cuțite”. După bootcamp, aceasta a ajuns în echipa verde a lui Sorin Bontea și a trecut cu bine peste numeroase battle-uri și dueluri. Chiar și Cătălin Scărlătescu a apreciat-o pe tânără și a încercat-o „s-o fure” folosind o amuletă.