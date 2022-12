Gina Pistol a cântat și fanilor nu le-a venit să creadă ce voce are prezentatoarea de la Chefi la cuțite! Ce a zis Horia Brenciu

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare din România și, în prezent, aceasta are mai bine de 1,4 milioane de urmăritori doar pe contul său oficial de Instagram. Frumoasă, carismatică și mereu cu un zâmbet fermecător, îndrăgita prezentatoare de la Chefi la cuțite a dovedit că are o voce surprinzătoare.

Imaginile cu ea fredonând o melodie în podcastul lui Horia Brenciu au ajuns pe TikTok și au devenit imediat virale. Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat.

Ce voce are Gina Pistol de la Chefi la cuțite, de fapt. Vedeta a cântat și fanilor nu le-a venit să creadă

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, frumoasa Gina Pistol a început la un moment să fredoneze un fragment din piesa „Fir-ai tu să fii de murg” a regretatului Liviu Vasilică. Când a auzit-o, Brenciu a făcut ochii mari și, la final, a întrebat-o pe vedetă unde a mai cântat până acum.

Răspunsul dat de blondină a fost unul savuros și amuzant deopotrivă.

„În baie”, a zis ea sincer, zâmbind amuzată.

Totuși, când au auzit ce voce are Gina Pistol, fanilor nu le-a venit să creadă și au reacționat imediat. Au oferit nu numai numeroase reacții și aprecieri, ci și multe comentarii în care transmit încurajări, felicitări sau reacții de uimire.

„Surprinzător de bine cantă😊😊”, „Doamne de ce îți ascunzi vocea??????? ești fenomenala🥰🥰”, „Wauuu ce frumos cânta are și o emoție aparte pe care o transmite 🥰”, „Foarte foarte tare! și mare păcat ca nu canta public, chiar are talent”, „Bai m-am făcut piele de găină 😳🥰🥰🥰felicitării”, „super uite talent si nimeni nu a stiut 🥰🥰🥰🥰”, „Eu nu-s neapărat fan Gina, dar ce voce 🥰”, iată doar o parte dintre mesajele transmise de internauții care s-au mirat de vocea pe care o are frumoasa Gina Pistol.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar a avut două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care au făcut competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care au fost adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

În marea finală a sezonului 10, toți cei trei chefi au avut câte un reprezentant. Ultima bătălie culinară s-a dat între Adrian Stroe din echipa de aur galben a lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea din echipa de aur roz a lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi din echipa de aur alb a lui Sorin Bontea. Finaliștii au pregătit un starter, un main course și un desert și, în funcție de punctele primite la cele trei jurizări, a fost desemnat câștigătorul. Florica Boboi a primit marele trrofeu Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

