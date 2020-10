Gina Pistol a dezvăluit prin ce momente trece, de când este însărcinată! „Nu am cum să scap”

Acum, Gina Pistol arată într-o formă de zile mari și radiază de fericire, fiind extrem de nerăbdătoare să își cunoască fetița, care se va naște la începutului lui 2021. Totuși, sarcina nu este una tocmai ușoară, căci frumoasa prezentatore a emisiunii „Chefi la cuțite” a fost sfătuită de medici să stea cât mai relaxată, să nu facă efort sau sport.

„Nu știu ce am astăzi, însă sunt foarte agitată. Foarte agitată! Am mai pățit, am mai avut starea asta în urmă cu ceva timp, când mergeam la sală. Am băut trei cafele din alea mici, trei shooturi. Băi, oameni buni, nu numai că am intrat în sală și-mi venea să trag din toate aparatele alea în același timp...

