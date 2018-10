Gina Pistol dezvăluie SECRETUL siluetei sale! Ce dietă miraculoasă ține prezentatoarea emisiunii „Chefi la cuțite”

Înconjurată de cele mai gustoase preparate, Gina Pistol, prezentatoarea show-ului ”Chefi la cuțite”, ce are premiera unui nou sezon pe 29 și 30 octombrie, pe Antena 1, dezvãluie secretul dietei sale.

Adepta unui stil de viață sănătos, cu reguli alimentare echilibrate și exerciții fizice, Gina a ales, de curând, să facă o altă schimbare în ceea ce privește meniul său:

“Am renunțat la gluten și lactoză, pentru că am intoleranță la ele, și am evitat să consum produse cu zahăr. Chiar dacă eu iubesc lactatele, mai ales laptele și brânza de capră, ce erau și singurele pe care le consumam de altfel, nu le-am mai inclus în dieta mea. În ceea ce privește carnea, nu a fost o trecere bruscă, pentru că eu oricum mâncam carne foarte rar. Mai mult curcan și pui, iar acum consum uneori doar pește și fructe de mare. În rest, multe legume, fructe, gătite sau crude și...hidratare, un aspect foarte important. ”.

Gina Pistol are o siluetă de invidiat, dar frumoasa prezentatoare mărturisește că un trup fără cusur este rezultatul unor serii de alegeri echilibrate. Sigur că fizicul Ginei se datorează și faptului că sportul joacă un rol important în viața sa, însă și regimul alimentar pe care îl adoptă în prezent a ajutat-o, după cum chiar ea declară: ”Mă simt mult mai bine cu acest stil de viață. Am mai multă energie și observ că tenul meu arată mult mai luminos, pielea este mai strălucitoare.”. Surprinzător poate, Gina mărturisește că face aceleași alegeri sănătoase și pe platourile de filmare, chiar dacă bancurile de lucru abundă în delicii culinare, cărora cu greu le poți rezista:

”Când chefii se mai gândesc să gătească câte ceva mă abțin, însă sunt om…și poftesc, deci nu este chiar ușor. În platou, la filmările ”Chefi la cuțite” miroase foarte bine, pentru că se gătește la foc continuu, iar concurenții surprind cu multe rețete inedite. Așa este viața de prezentator al celui mai iubit show culinar..ești înconjurat de multe tentații.”, spune Gina Pistol râzand.

Cel de-al șaselea sezon ”Chefi la cuțite” are premiera pe 29 și 30 octombrie, de la 20:00, pe Antena 1.

