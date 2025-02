Dan Bordeianu a încântat ani la rândul telespectatorii din România cu rolurile din telenovelele românești. Iată cum arată acum.

Actorul Dan Bordeianu a cunoscut faima odată cu succesul telenovelelor românești de la începutul anilor 2000. După o muncă asiduă pe platourile de filmare și pe scenele teatrelor, acesta și-a dat seama că principiile sale nu corespund cu adevărat cu acțiunile sale.

Citește și: Cum arăta Dan Bordeianu în copilărie. Ce imagine de colecție a publicat pe Internet

Cum arată Dan Bordeianu în prezent. Actorul a ieșit din atenția presei după ani de faimă. Ce pasiuni și-a descoperit

Dan Bordeianu a decis să iasă din lumina reflectoarelor, renunțând la multe dintre proiectele care i-au adus succesul. Cu toate acestea, nu a renunțat niciodată la teatru. Chiar și în prezent poate fi urmărit pe scena Teatrului Nottara, în roluri de excepție.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nu am renunțat la televiziune, adică la ideea de televiziune. Am renunțat la proiecte care nu mi-au plăcut și pe care nu le-am simțit. Ajunsesem într-o zonă în care am zis: fac asta cu bucurie? Și nu era neapărat așa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Da, m-aș întoarce în televiziune oricând, la orice oră, dacă pot funcționa în proiectul respectiv. În peisajul actual nu prea am văzut ceva în care aș putea să revin”, spunea el în cadrul unui interviu.

Citește și: Vlad Udrescu, dezvăluiri despre sine, dar și despre pasiunea pentru teatru și rolul din Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN | Exclusiv

În 2013, Dan Bordeianu a decis să se mute din București și s-a stabilit cu familia sa în Brănești, în casa în care a locuit tatăl său.

Oadată cu retragerea din agitația capitalei, actorul și-a descoperit noi pasiuni, precum prelucrarea lemnului. El își împărtășește creațiile cu urmăritorii de pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Karina Jianu,despre cine o inspriră și a susținut-o în actorie.Ce ”fură” de la colegii din Ana-Mi-ai fost scrisă în ADN | Exclusiv

„Despre viață, despre lucrurile bine făcute și care încântă simțurile. Lucruri care sunt APARTe! Nu sunt singurul care gândește si simte așa despre lemn”, a scris acesta într-una dintre postări.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Totodată, pasionat de fotografie, actorul postează instantanee care îl surprind din viața de zi cu zi, precum și de la teatru sau cu fetițele sale.

Citește și: Mihai Smarandache, dezvăluiri despre personajul pe care îl interpretează în Iubire cu parfum de lavandă

Actorul este încântat că lumea îl recunoaște mult mai greu decât în trecut. De-a lungul timpului, Dan Bordeianu a decis să își lase barbă și să-și poarte părul mult mai lung decât înainte. Totodată, se ”ascunde” în spatele ochelarilor de vedere, care îi dau un aer artistic.

Dan Bordeianu a vorbit recent la Happy Cafe despre rolul din „Zbor deasupra unui cuib de cuci” de pe scena Teatrului Nottara.

„Soluția este să vezi realitatea cu ochi de copil, să-ți păstrezi nădejdea, să vezi luminița de dincolo, să fii real!” spune îndrăgitul actor despre esența din piesă.