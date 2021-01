Îți amintești de Rahela Pîslaru de la „Chefi la cuțite”? A devenit mamă și are un look nou! Cum arată azi

citește și: Adrian Luca de la „Chefi la cuțite” s-a căsătorit și soția sa i-a impresionat pe mulți! Cum arată Daria

„Familia mea e cel mai frumos lucru de pe acest pământ. Suntem șapte fete și doi băieți. Fiind mulți și având multe aniversări, într-o lună erau vreo 4-5, mama a fost nevoită să facă multe torturi și am început să fac și eu. Mai serios m-am apucat de gătit la 14 ani, apoi au început comenzile, azi fac candy bar-uri și produse pentru tot felul de evenimente. Mi-a plăcut și am învățat foarte mult, în primii ani a fost totul din pasiune. Când clienții m-au întrebat ce calificare am mi-am dat seama că trebuie să fac un curs. Și m-am dus la o școală de cofetari și am terminat cursul. Acum am șapte ani de când fac cofetărie”, a dezvăluit frumoasa Rahela Pîslaru în anul 2019, atunci când participa în sezonul 7 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

Rahela Pâslaru a fost concurentă în sezonul 7 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Rețeta sa de „Key lime pie”, un fel de cheesecake dulce-acrișor, i-a cucerit pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Ajunsă în bootcamp, concurenta a dat tot ce a avut mai bun pentru a demonstra că merită să meargă mai departe și astfel, aceasta a ajuns în echipa albastră condusă de Florin Dumitrescu.