A venit la ”Chefi la cuțite” echipată cu un decolteu adânc, iar Dumitrescu a pariat că preparatul e dedicat lui Scărlătescu: ”Poate e o sugestie că domnișoara vrea să facă niște copii cu tine!” 

Are doar 21 de ani, este studentă în București, iar acum Iulia a venit la ”Chefi la cuțite - sezon de poveste”, pentru a-și dovedi talentul în bucătărit.

”Echipată” cu un decolteu adânc, Iulia a gătit ce a știu cel mai bine și a reușit să atragă atenția chefilor. Dumitrescu a fost cel are a reacționat imediat, el spunându-i lui Scărlătescu: ”Poate e o sugestie că domnișoara vrea să facă niște copii cu tine!”, a spus el.

”Îmi place să fiu în centrul atenției, îmi place să fiu în fața camerei, mă regăsesc și îmi place foarte mult. Concursul de miss a fost prima mea realizare. Mereu îmi amintesc de piesa pe care am fost încoronată. Am început să gătesc din motive strict financiare. Colegii mei de apartament cumpărau ingredientele, iar eu gătean. Am pus în farfurie o familie de panda.”, a povestit Iulia, care a precizat că a pus în farfurie o familie de panda.



Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.