A gătit un preparat românesc, dar i-a pus în încurcătură pe chefi, care n-au știut ce mănâncă: ”Dovlecel nu e, mazăre, în niciun caz, sparanghel... e departe rău de tot!” Ce se ascundea în farfurie

A fost bucătar mai bine de 23 de ani, iar acum este consultant și are un studio de gătit pentru începători și pentru copii. Dan Erbărescu, în vârstă de 48 de ani, a venit la ”Chefi la cuțite” și a reușit să-i pună în dificultate pe jurați.

A gătit o supă cremă de praz, cu niște crutoane și sos de chili.

”Secretul meu în bucătărie? Amestec invers acelor de ceasornic, astfel că își păstrează energia. Am studiat mult, pentru că m-am gândit că poate e cineva care bate câmpii. De fiecare dată când am amestecat așa și am văzut oamenii care mănâncă am observat că zâmbesc, că au o altă atitudine. ”, a povestit Dan.



Preparatul lui Dan i-au pus în încurcătură pe chefi, care n-au știut ce mănâncă.

”Dovlecel nu e, mazăre, în niciun caz, sparanghel... e departe rău de tot.”, au spus jurații. Deși este un preparat românesc, aceștia nu au știut ce mănâncă. Chiar și așa, însă, ei au fost cuceriți și i-au dat cuțitul.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.