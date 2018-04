Mai sunt câteva zile până la noul sezon „Chefi la cuțite”! Gianny Bănuță, câștigător al sezonului trei, face o dezvăluire complet neașteptată!

Un nou sezon al emisiunii „Chefi la cuțite” este pe cale să înceapă și cei trei jurați de temut se pregătesc pentru o nouă confruntară, condimentată din plin cu emoții și surprize!

Pentru unii dintre concurenți, „Chefi la cuțite” nu este o simplă emisiune pentru bucătari, ci un pas important către o carieră de succes. Este și cazul lui Gianny Bănuță, marele câștigător al sezonului trei. Competiția „Chefi la cuțite” i-a adus nu doar un premiu un bani, ci și mult noroc în cariera sa de bucătar.

De atunci, fostul concurent a câștigat numeroase premii naționale și internaționale la diferite concursuri culinare, a legat o prietenie deosebită cu chef Cătălin Scărlătescu și, mai presus de orice, l-a schimbat ca om și ca profesionist.

„Emisiunea Chefi la Cuțite m-a ajutat enorm atât în timpul ei când și după terminare. M-a învățat să prețuiesc mai mult ceea ce fac și am învățat lucruri noi de omenie de la colegi și Chef Cătălin Scărlătescu. După ce am câștigat, pot spune că am fost propulsat în ochii multor proprietari de restaurante pe care i-am ajutat cu unele sfaturi dar și la îmbunătățirea calității produselor și a rețetelor.

Anul trecut, de ziua mea, am făcut o mare petrecere și cu banii din premiul <<Chefi la cuțite>> am asigurat toată distracția și mâncarea a 350-400 de copii defavorizați. Vreau să le mulțumesc colegilor din echipă, cât și celorlalte persoane prezente.

Legat de emisiune pot spune că sunt extrem de fericit că am ajuns până la final alături de echipă mea și Chef Cătălin Scărlătescu. Oamenii pe care i-am cunoscut în echipa <<Chefi la Cuțite>> sunt deosebiți și vor rămane mereu în sufletul meu. Mi-aș dori să se facă 100 de sezoane ... și mă bucur că foarte mulți bucătari au simțit pe pielea lor ce înseamnă să gătești la <<Chefi la cuțite>> și nu în bucătăria ta.”, a povestit Gianny Bănuță.

Nu uita! Emisiunea „Chefi la cuțite” revine la Antena 1 din data 9 aprilie, începând cu ora 20:00!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.