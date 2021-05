Chefi la cuțite, 2021. Mesajul lui Alexandro Matias, după eliminarea de la Chefi la cuțite: „Mamă, am plâns la televizor”

Îndrăgitul concurent a părăsit competiția Chefi la cuțite, după ce le-a servit chefilor un preparat congelat. Matias a lăsat prea mult desertul la congelator, iar chefii i-au dat numai 5 puncte. Vestea eliminării lui Matias i-a întristat profund pe colegii care nu și-au putut stăpâni lacrimile. După eliminare Matias a transmis un mesaj emoționant prin care și-a exprimat aprecierea față de bucătarii de la care a învățat foarte multe lucruri.

„Trup și suflet pentru Echipa Verde până la sfârșit! Am câștigat chiar dacă experiență Chefi la cuțite pentru mine s-a încheiat! Prieteni, artiști , bucătari talentați m-au învățat atât de multe în sezonul 9 și continuă sa mă învețe indiferent de culoarea de pe tunică. Pentru mine toți sunteți speciali, dar tot la verde e Focu”, a scris Matias pe Instagram.

„Mamă, am plans la televizor. Am plâns pentru că am cea mai tare echipă și pentru că îi port în suflet de fiecare dată când intru în bucătarie sa gătesc. Mulțumesc chef Sorin Bontea pentru ocazia de a găti lângă niște oameni așa frumoși și talentați”, a completat Matias, într-o postare ulterioară.

Imediat după eliminare, Matias a izbucnit în lacrimi:

„A fost o experiență monstru. Știi ce înseamnă să participi la un concurs care nu a fost pasiunea ta toată viața și să stai cot la cot cu niște oameni car eau munit toată viața. E tare. Sunt mândru de mine”, a spus Matias după eliminarea de la Chefi la cuțite.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 mai 2021. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu l-au certat pe Scărlătescu, la degustare. Ce i-au reproșat

Ce mesaje au transmis membrii echipei Verzi, după plecarea lui Alexandro Matias de la Chefi la cuțite

Colegii lui au fost extrem de triști din cauza plecării lui Matias, pentru că îl consideră un om extraordinar, cu spirit de echipă.

Printre cei care au transmis un mesaj pe rețelele sociale despre plecarea lui Matias s-a numărat Cristina Mălin:

„Știi ce însemni pentru mine, bro, și îți zic că am învățat de la ține multe. Trainingurile tale de la hotel, sfaturile, felul în care ne calmai. Să nu uităm că ai fost singurul care montai farfuriile când trebuia. Nu m am așteptat să pleci nici măcar un moment. Ești un om de milioane cu un vibe foarte tare”, Cristina Mălai.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 mai 2021. Degustarea a fost făcută de profesori. Ce farfurie l-a făcut pe Scărlătescu să se închine

Elena Matei a descris eliminarea lui Matias ca fiind cea mai tristă zi pentru Echipa Verde.

„Din păcate azi a plecat Matias și a fost cea mai trista zi pentru noi...Prea devreme, bro, meritau alții, dar ăsta e jocul!

Sunt foarte fericită că am fost în aceeași echipă și că am învățat super multe lucruri de la tine”, a scris Elena Matei.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 mai 2021. Ceartă uriașă în echipa verde! Doi concurenți au fost la un pas de bătaie

Rikito a fost extrem de afectat de plecarea prietenului său. Imediat după eliminare a plâns în hohote:

„Prima eliminare de la echipa verde a fost Matias.De la început m-am înțeles cu tine foarte bine, și tot timpul mi-ai dat vibeul super bun.. Bă Frațioara mea, te iubesc foarte mult, tu ești un om super șmecher și super pasionat”, a fost mesajul lui Rikito, publicat pe Instagram.