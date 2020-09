Mirel Magop a mers pe jos până la Roma! Concurentul de la „Chefi la cuțite” a călătorit pe jos zeci de mii de kilometri

citește și: Jurizare cu supărare pentru a zecea amuletă de la „Chefi la cuțite”! Ce s-a întâmplat

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au degustat desertul, cu mult interes.

Odată ajuns în fața celor trei jurați, acesta a dezvăluit ce nu a mers bine în bucătărie și nu numai!

„Zece ani am călătorit prin lume, am ajuns în 54 de țări. Sunt singurul român care a mers pe jos prin toate orașele din țară. Prima dată am vizitat toate cele 320 de orașe din România, am făcut 11.000 de kilometri doar în România. Am refăcut drumul lui Badea Cârțan, cu opinci și fără cort sau sac de dormit. Așa am plecat la Roma. Am dormit prin case părăsite, pe sub poduri”, a povestit Mirel Magop, spre marea surprindere a celor trei jurați de la „Chefi la cuțite”.