Momente memorabile aseară, la Chefi la cuțite: Actrița Doina Teodoru, roast savuros pentru iubitul ei, Chef Cătălin Scărlătescu!

Simpaticul jurat s-a aflat în centrul unor momente unice în istoria show-ului culinar: după nouă sezoane în care a avut statutul de burlac al juriului, în ediția 10 a sezonului 10 Cătălin Scărlătescu a primit vizita partenerei sale de viață, actrița Doina Teodoru – o vizită care l-a surprins total prin modul în care s-a desfășurat, juratul așteptându-și, initial, iubita în culisele show-ului. Spre surprinderea lui, Doina nu doar că participat la audițiile pe nevăzute cu un preparat special, dar a și pregătit un roast savuros pentru el.

Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, apariție de senzație la Chefi la cuțite

Astfel, Doina Teodoru și-a condimentat încă de la început vizita cu o farfurie creativă, atent gândită, dar despre care știa că are șanse să nu-i placă iubitului ei: a pregătit 7 gustări din 7 țări, unele dintre acestea fiind destinații vizitate în vacanțe alături de Chef Scărlătescu. ”Știu că lui nu-i plac fonfleurile”, a comentat Doina cu umor, așteptând cu emoție să-i vadă reacția în fața farfuriei.ție cel puțin bizară. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca noi doi să fim împreună. Nici noi nu ne-am fi așteptat să fim împreună”, a declarat Doina.

”Într-adevăr am auzit că a fost un mare crai și asta m-a ținut un pic pe loc, pentru că eu căutam o relație serioasă. Dar a insistat foarte mult, ca să mă asigure că-și dorește ceva serios. Iar relația a evoluat incredibil de frumos. La un moment dat a declarat că el cucerește femeile cu sinceritatea lui și că ultima armă este gătitul. Dacă femeia nu cedează în niciun fel, îi gătește. Eu nu știu ce să-nțeleg, pentru că mie mi-a gătit de la a doua întâlnire, deci presupun că a fost pus în dificultate rău de tot”, a mai spus ea, înainte de a păși în platoul jurizării, acolo unde a urmat și roastul său surprinzător de acid la adresa lui Scărlătescu, momentul Doinei fiind pe deplin savurat și de ceilalți doi jurați, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

”Te-ai făcut băiat de casă! Nu credeam c-o să se întâmple asta vreodată”, a comentat Chef Bontea. ”Știam că vei veni, pentru că așa mi-ai promis de dimineață. Dar eu te-așteptam în culise”, i-a spus Cătălin Scărlătescu iubitei sale, înainte de a o săruta și a-i dărui, vizibil emoționat, buchetul de flori pregătit pentru ea. După roastul Doinei a urmat și ridicarea cloșurilor, pentru a afla verdictul dat preparatului ei – fără să știe că farfuria fusese creația iubitei lui, Scărlătescu acordase cuțitul după degustare. Descoperind, însă, că nu a primit cuțit din partea lui Sorin Bontea, Doina a reacționat cu umor: ”Bontea, mai vin o data pentru asta. Tu vei fi starul!”.

Tot în cadrul ediției Chefi la cuțite de aseară, Cătălin Scărlătescu a acordat și cuțitul de aur: fericitul câștigător este Adrian Stroe, de profesie Chef bucătar, care l-a cucerit pe jurat cu desertul pregătit de el. Lupta pentru amuletă a fost, în schimb, câștigată de Sorin Bontea, întrecerea culinară cu tema ”fine dining cu avocado” fiind jurizată de Chef Ștefan Popescu. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu continuă audițiile pe nevăzute și competiția pentru noi amulete lunea, marțea și miercurea viitoare, la Antena 1, de la 20:30.