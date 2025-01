Andreea Tonciu a făcut turul casei sale. Cum arată locuința de lux și ce colecții de genți și băutură impresionante are | VIDEO

Andreea Tonciu se mândrește cu o casă de lux absolut impresionantă! Doar mobila din dormitor depășește suma de 10 000 de euro! Iată ce a povestit vedeta: „La mine în casă ori te descalți ori îți pui cipici”

Andreea Tonciu se mândrește cu o locuință de lux demnă de scenariile de film!

Vedeta nu încetează să îi suprindă pe fani niciodată, iar în urmă cu ceva timp aceasta a decis să facă turul casei sale, povestind despre toate detaliile superbe pe care le-a ales pentru amenajarea acesteia.

Iată cum arată casa Andreei Tonciu și ce spune despre luxul pe care îl deține!

Andreea Tonciu a făcut turul casei sale. Cum arată locuința de lux și ce colecții de genți și băutură impresionante are

Decorată în alb și auria, cu piese de lux și un living spațios, casa Andreei Tonciu se ridică la standarde de lux extrem de înalte.

Vedeta are un dressing mare și deține o colecție de genți și una de băuturi de-a dreptul impresionante, iar banii investiți în locuință se ridică la sume greu de închipuit.

Pentru Andreea Tonciu casa ei este un adevărat refugiu al luxului și al confortului, mai ales după ce a decis să o renoveze complet. Frumoasa brunetă a investit enorm de mult pentru a ajunge la rezultatul de astăzi, iar acum are toate motivele să se mândrească cu locuința sa.

Casa care se întinde pe o suprafață de 110 metri pătrați a fost renovată complet de la 0, iar cel care a ajutat-o în renovarea acesteia este un arhitect talentat ce a reușit să îi transforme visele în realitate.

În dressing-ul său luxos, Andreea Tonciu deține o colecție de genți impresionantă, iar în bucătărie una de băuturi fine.

„Am avut un arhitect foarte bun și crede-mă că la această nebunie s-a lucrat aproape o lună de zile. Mulți bani, dar nu o să zic suma. Nu vreau să zic suma. Sunt foarte sinceră!

Acest apartament l-am cumpărat complet mobilat, utilat, dar eu fiind o femeie cu nebuniile mele, am aruncat tot din el, de la parchet, wc-uri electrice, tot, pereți, am schimbat totul. Am turnat șapă din nou. Să iei de la zero un apartament de 110 metri pătrați” le povestea Andreea internauților prin intermediul videoclipului postat pe platforma Tik Tok.

În dormitorul ei care are o suprafață de 18 mp au fost investiți aproximativ 10 000 de euro doar pentru mobilier, designerii care s-au implicat susținând că din acest preț au fost excluse costurile de manoperă.

„Aproximativ 10.000 – 11.000 de euro fără muncitori, doar mobilier” transmiteau aceștia potrivit viva.ro.

Iată videoclipul pe care l-a postat cu scopul de a-și prezenta casa de lux!

