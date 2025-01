Fosta soție a lui CRBL, prima reacție despre relația lui cu Olga Guțanu, la aproximativ un an de la divorț. Ce a spus Elena Viscu

Elena Viscu a vorbit pentru prima dată despre relația lui CRBL cu Olga Guțanu, tânăra care are jumătate din vârsta artistului.

CRBL și Elena Viscu au divorțat în primăvara anului trecut, însă, la scurt timp după aceea, artistul a întâlnit-o pe Olga, o tânără cu 23 de ani mai mică decât el.

Elena Viscu a deschis pentru prima dată subiectul noii relații a lui CRBL, într-o apariție în emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, prezentată de Natalia Mateuț. Tot ea a adus-o în discuție și pe Alessia, fiica lor.

Fosta soție a lui CRBL a rupt tăcerea despre noua iubită a artistului

Atât Elena Viscu, cât și Alessia au aflat din presă că CRBL și-a refăcut viața amoroasă. Invitată în emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, fosta soție a artistului a mărturisit că singurul lucru care o deranjează este faptul că CRBL s-a afișat mult prea repede cu noua lui iubită, Olga Guțanu, după despărțirea lor. Elena Viscu a dat de înțeles că acest lucru nu i-a făcut bine fiicei lor, Alessia.

„Nu am nicio problemă, sunt OK. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea, și domnișoara este majoră, e OK, toată lumea poate să facă ce vrea. Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea, pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus, au fost mult prea multe într-un timp foarte scurt și dacă era un pic mai decalat, probabil ar fi fost mai ușor pentru Alessia”, a declarat Elena Viscu, potrivit Spynews.

De asemenea, Elena Viscu a mai declarat că, până la acest moment, CRBL nu i-a făcut cunoștință Alessiei cu Olga Guțanu.

„Nu, nu s-au cunoscut. Trebuie să treacă de mine mai întâi. Sunt eu cu chipul acesta de zână, dar până la copil. La mine se termină tot la copil”, a mai dezvăluit Elena Viscu, potrivit sursei citate mai sus.

Elena Viscu și fiica ei, Alessia, au decis să se mute din România

Deși păreau cuplul perfect, în special după cum au reușit să facă față provocărilor în show-ul Power Couple, se pare că realitatea în cuplul lor era alta. Elena Viscu și Alessia s-au mutat la Chișinău, în Republica Moldova, după cum a povestit CRBL într-un podcast recent.

„Alessia e cu Elena, evident. S-a mutat la Chișinău. Da… E greu aici. Și Elena a înțeles cât de greu este. S-a mutat cu școala la Chișinău și asta înseamnă că eu o văd rar. Și greu. Povestim, ne scriem pe WhatsApp, vorbim la telefon, comunicăm. Avem zona asta de comunicare. Dar e greu și o să fie și mai greu. După 17 ani, primele sărbători fără Alessia. Și primele sărbători cu altcineva”, a dezvăluit CBRL, citat de Viva.

Se pare că Alessia este, într-adevăr, cea mai afectată de divorțul părinților ei, deși a încercat să îi înțeleagă pentru faptul că au luat cea mai bună decizie pentru ei pe termen lung.

„Noi am decis să divorțăm pentru că nu ne mai înțelegeam între noi, nu mai aveam sentimente, s-a rupt relația. Fără să avem motivele clasice pe care oamenii le au în minte de câte ori aud de câte un divorț. La noi nu a fost cazul. Dar așa s-a întâmplat. Alessia, destul de bulversată în situația aia. Matură și inteligentă pentru vârsta ei. I-am spus că urmează să facem treaba asta. Evident, ea a încercat să mimeze starea, să spună că înțelege. Totul pe un fundal de lacrimi. N-a fost ușor”, a spus CRBL.

CRBL a mai mărturisit că el a întâlnit-o pe Olga la o lună de la divorț, într-un bar. Presa a aflat imediat și lui i-a fost dificil să îi explice Alessiei. Asta le-a făcut atât pe Alessia, cât și pe Elena să creadă că Olga a fost, de fapt, motivul divorțului.