Ea e fetița de nouă ani care i-a lăsat mască pe jurați! Când au văzut cine se află în spatele farfuriei, au cerut să vină părinții: ”Mi-a lăsat impresia că ai născut-o deja mare.”

Miruna, fiica lui Sorin Bontea, i-a dat gata pe jurați aseară, iar acum, în această ediție a emisiunii ”Chefi la cuțite - sezon de poveste”, o altă fetiță de nouă ani de zile i-a cucerit pe chefi.

Sofia Maria Ciocan are doar nouă ani de zile, este elevă și adoră să gătească, după cum a arătat în această ediție.

”Sunt în clasa a treia. Am nouă ani. Mă uit pe Youtube, iar această rețetă am gătit-o cu tata, acasă, iar acum am venit aici. Studiez germana și engleza, am făcut înot, dans, am jucat în două filme cu Stela Popescu, am făcut Școala de Televiziune. ”, a spus ea.

Rămași fără cuvinte, jurații au cerut să vină în platou și părinții fetiței.

”Mi-a lăsat impresia că ai născut-o deja mare.”, a spus Scărlătescu.

”Eu nu sunt bucătar, soția nu e bucătar, dar e autodidactă.”, a spus tatăl ei.

”Bravo, nu vorbim despre cum arată farfuria, dar felicitări. Sunt foarte mândru de tine.”, i-a spus Bontea, care a trimis-o în următoarea etapă, oferindu-i cel de-al doilea cuțit.

