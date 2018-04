Ou fertilizat, cămilă și strut, ,,delicatesele” din farfuriile inedite ale sezonului 5 ,,Chefi la cuțite”. Jurații, terifiați: ,,Eu nu am mâncat și nici nu aș mânca vreodată!”

Personaje inedite, poveşti impresionante, dialoguri pline de umor, multă pasiune pentru gătit și un trio de jurați mai în formă ca oricând, toate își vor face loc loc în noul sezon „Chefi la cuțite” care revine la Antena 1, pe 9 și 10 aprilie, de la ora 20.00. Prima probă de foc la care sunt supuși concurenții, cea a jurizărilor pe nevăzute, este cu totul și cu totul surprinzătoare pentru jurați, atât prin prisma personajelor care se află în spatele farfuriilor, cât și prin preparatele exotice pe care pariază cei înscriși în cursa culinară.

Așa se face că cel de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” vine și cu o mare provocare pentru chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlatescu, care vor descoperi sub cloșurile misterioase rețete inedite. Dacă Sorin Bontea afirma că singurul preparat pe care nu l-ar încerca este balutul, o concurentă ce i-a cucerit pe chefi în trecut cu aerul său exotic le va face o adevărată surpriză și sezonul acesta: ,,Eu nu am mâncat și nici nu aș mânca vreodată!”, mărturisește juratul terifiat. Asiaticii îl adoră și îl consideră delicatesă, dar balutul este unul dintre cele mai controversate preparate din lume, prezent doar în meniul celor curajoși. Acest ou fertilizat are un embrion aproape dezvoltat în interior și este fiert în coajă, iar degustarea este completă dacă este servit și cu oțet chili. Dacă jurații vor fi suficient de curioși să încerce savoarea autentică a acestei rețete asiatice, dar și ce reacții le provoacă preparatul, telespectatorii vor vedea în noul sezon.

Dar pentru că surprizele se țin lanț în etapa jurizărilor pe nevăzute, aceasta nu va fi singura farfurie neobișnuită din sezonul 5. Jurații vor face un scurt tur culinar al mâncărurilor exotice, iar pitonul prăjit în sos asiatic, pulpa de cămilă, sau straccetti de struț sunt doar câteva exemple în acest sens. Ceea ce pentru cultura acestei țări pare inedit, pentru alte popoare este absolut normal. Dacă cei care și-au propus să ducă gastronomia la un alt nivel prin alegeri curajoase la bancul de lucru vor obține votul de încredere al unor jurați extrem de duri și obiectivi, vom afla în edițiile ce urmează.

Sezonul 5 ,,Chefi la cuțite” are premiera pe 9 și 10 aprilie, pe Antena, de la ora 20:00.

