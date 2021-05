Paul Vasile, cuțitul de aur ales de chef Bontea, salvat de la eliminare de chef Scărlătescu. Show-ul a fost lider de audiență

Juratul a folosit o amuletă cu care și-a destabilizat adversarii, obligându-i pe chefii Bontea și Scărlătescu să schimbe bancurile de lucru la jumătatea confruntării pe echipe. Mișcarea strategică a fost de bun augur, iar echipa albastră a adjudecat un nou battle în sezonul 9. ”Ne-a copt-o Dumitrescu și i-a ieșit!”, a mărturisit chef Sorin Bontea.

Cătălin Scărlătescu a folosit o amuletă ca să îl salveze pe Paul Vasile de la eliminare

Duelul individual a trimis în luptă bucătarii în tunici verzi și mov, însă dish-urile pregătite de aceștia nu s-au ridicat la așteptările chefilor. Paul Vasile, cuțitul de aur ales de chef Bontea în sezonul 9, a obținut și cel mai mic punctaj al serii, fiind la un pas de eliminare. ”Nu pot să las un cuțit de aur să plece acasă. Sunt sigur că Paul a avut azi o zi proastă. Când ești jos, trebuie să faci ceva să te ridici. Dragul meu, cred că ți-a plăcut verdele, dar te aștept în echipa mov!”, a spus chef Scărlătescu, ce și-a folosit avantajul prin care poate salva un concurent de la eliminare pentru a-l aduce pe Paul în echipa sa.

A zecea confruntare pe echipe din sezonul 9, difuzată luni seară pe Antena 1, a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piață pe toate categoriile de public, în intervalul 20.23-23.56 în care a fost difuzat. Cei din fața micilor ecrane au urmărit cu sufletul la gură desfășurarea unei ediții pline de surprize, iar minutul de maximă audiență de la 23.00 a strâns, la nivel național, peste 1.800.000 de telespectatori.

Un concurent a fost salvat de la eliminare în ediția 39 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”

Lider absolut de audiență, pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul cu o medie de 8.8 puncte de rating și 33,1 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5,6 puncte de rating și 21 % cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 8,9 puncte de rating și 23,9% cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 5,6 puncte de rating și 14,9% cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 8 puncte de rating și 21% cota de piață, Kanal D ocupând locul al doilea cu 6,2 puncte de rating și 16,1% cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time situat între 19.00-23.00. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 fost lider de piață și a ocupat primul loc în clasament pe toate categoriile de public. Clasamentul pe publicul comercial și la orașe s-a păstrat și la nivelul întregii zile, acolo unde Antena 1 a fost lider de audiență.

Confruntările pe echipe din sezonul 9 continuă cu alte trei lupte la cuțite duminică de la 20:00, luni și marți de la 20:30, pe Antena 1.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All urban si National Perioada 25 mai 2021

