Chefi la cuțite, 9 martie 2021. Sorin Bontea a dat primul cuțit de aur! Cine este Paul Vasile, bucătarul care a făcut senzație

„Am vrut să urmez o școală de bucătari și am făcut asta. Nu am lipsit de la nicio practică, nu lipseam niciodată. Chiar și de Crăciun m-am dus la practică, să pot să învăț. Am emoții, acasă îți iese mai bine, când ești în elementul tău. Imediat după cursuri am vrut să mă angajez într-o bucătărie profesionistă. Am fost ajutor de ajutor de bucătar, eram băiatul care spală pe jos, cară farfurii, duce gunoiul. La vârsta de 23 de ani am avut oportunitatea de-a pleca la Londa, unde am lucrat în diferite locuri (...). Am plecat și la un restaurant cu o stea Michelin”, a povestit tânărul.