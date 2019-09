Prima confruntare culinară a chefilor: ”E cea mai sadică amuletă, este pe viață și pe moarte!”

Chefi la cuțite, cel mai iubit show culinar, reîncepe la Antena 1 din 9 și 10 septembrie, de la 20:00, cu sezonul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu sunt, după cum chiar ei declară, ”cu bateriile încărcate” și vor intra în lupta pentru prima amuletă cu multe așteptări: ”E cea mai sadică amuletă de până acum, este pe viață și pe moarte! Cine va avea de suferit în urma ei cred că va declara război!”, sunt de părere jurații.

Așa se face că cei mai iubiți chefi vor avea ocazia să lucreze la strategiile de joc din prima ediție a sezonului, pentru că batăliile culinare repun în miză un număr de cartoline valoroase, ale căror avantaje vor putea fi folosite în confruntările pe echipe: ”În sezonul 6 am văzut puterea, efectele lor și câte schimbări pot produce. Deja în platou încep dușmăniile! Lăsăm prietenia la intrare când este vorba de amulete! În prima zi începe primul război, prima noastră luptă. Ajunge cu norocul lui Dumitrescu și cu supremația lui Bontea!”, mărturisește chef Cătălin Scărlătescu hotărât.

Ca de obicei, jurații Chefi la cuțite vor pregăti câte un preparat semnătură, ce are la bază trei ingrediente impuse de Gina Pistol. Ulterior, aceștia vor fi jurizați de un chef, invitat special, iar apariția sa le va da de înțeles juraților Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu că trebuie să impresioneze cu orice preț: ”Voi face o farfurie complicată, dar trebuie să risc”, admite chef Florin. Luni, telespectatorii vor avea parte de o luptă culinară crâncenă, dar și de o jurizare extrem de tensionată, toate acestea pentru o amuletă ce poate schimba definitiv soarta unei echipe într-una dintre confruntări.

Luni și marți, pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00, Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu sezonul 7, iar etapa savuroasă a audițiilor pe nevăzute va fi dublată de o competiție a gustului între cei mai iubiți chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Noul sezon va înteți lupta atât între jurați, cât și între bucătarii aspiranți la cel de-al șaptelea titlu al show-ului culinar.

