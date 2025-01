Motivul pentru care Feli a plâns în ziua de Crăciun și prin ce greutăți a fost nevoită să treacă. Ce s-a întâmplat

Pentru Feli Donose, una dintre cele mai iubite artiste din România, Crăciunul anului 2024 a fost diferit față de oricare altul.

Deși sărbătorile sunt de obicei un prilej de bucurie și reunire cu cei dragi, anul acesta a adus pentru cântăreață un amestec de tristețe, dor și reflecție. Feli a mărturisit, cu sinceritatea care o caracterizează, că a plâns de sărbători, dezvăluind și motivele din spatele lacrimilor sale.

Primul Crăciun fără fiica sa, Nora Luna

Cel mai greu moment pentru Feli în acest sezon festiv a fost faptul că a petrecut Crăciunul departe de fiica sa, Nora Luna. Micuța a petrecut sărbătorile alături de tatăl ei, iar pentru Feli acesta a fost primul an în care a fost singură în această perioadă.

„Crăciunul ăsta am fost singură acasă. Fără Nora Luna. A fost primul an în care am fost fără ea, prima oară când am stat mai multe zile fără. A petrecut Crăciunul cu tatăl ei”, a scris artista pe rețelele sociale.

Feli a recunoscut că dorul de fiica sa a fost copleșitor: „Am tot împins zilele astea gândul obsesiv că o vreau pe Luna acasă. Am și plâns de dor, m-am uitat la poze și video, clasicul dorului.”

Această absență i-a oferit însă și un prilej rar de a-și privi viața dintr-o perspectivă nouă. Departe de agitația cotidiană și de îndatoririle zilnice, Feli a avut ocazia să reflecteze asupra drumului parcurs până acum și asupra identității sale dincolo de rolurile de mamă și artistă.

În această perioadă de introspecție, Feli a realizat că în ultimii ani s-a dedicat complet muzicii și fiicei sale, uitând de sine. „Ce am conștientizat zilele astea a fost că în ultimii 10 ani am fost artistul, în ultimii 6 mama. Dar femeia? Ea… nu a mai existat”, a spus artista.

Cu toate acestea, Feli nu privește cu regret deciziile sale. Din contră, le consideră parte din destinul său: „În ultimii ani am făcut totul pentru muzică și pentru copila mea. E minunat ce am ales! Face parte din destinul meu asta și sunt super recunoscătoare! ❤️”

Însă aceste câteva zile petrecute în singurătate i-au oferit ocazia să se reconecteze cu sine însăși și să facă lucruri pe care nu le mai experimentase de mult timp.

Departe de rutină, Feli s-a lăsat ghidată de dorințele proprii și a profitat de aceste zile pentru a se relaxa și a-și pune ordine în gânduri. A dezvăluit că a făcut lucruri simple, dar importante pentru sufletul ei: „M-am uitat la un film, am stat la povești cu fetele, am trecut prin amintiri, am râs, am plâns, am făcut planuri, am ascultat muzica la maxim în casă 24/24, am făcut ordine în gânduri.”

Această perioadă de liniște i-a oferit șansa să se bucure de micile plăceri ale vieții, să fie prezentă doar pentru sine și să-și redescopere identitatea dincolo de responsabilitățile zilnice. „Zilele astea am fost prezentă doar în viața mea”, a spus ea cu emoție.

Chiar dacă dorul de fiica sa a fost puternic, Feli s-a simțit sprijinită de prietenii și vecinii apropiați, cărora le-a mulțumit pentru că i-au fost alături. „Ușa vecinilor-prieteni și a prietenilor-familie a fost larg deschisă pentru mine. Oricând. La orice oră. ❤️”

Un mesaj emoționant pentru fanii săi

Feli a ales să împărtășească această experiență cu comunitatea ei de pe rețelele sociale, transmițând un mesaj plin de sinceritate și emoție. Mărturisirile artistei arată că sărbătorile pot fi o perioadă complicată chiar și pentru cei care sunt obișnuiți să fie mereu în lumina reflectoarelor.

Prin mesajele sale, Feli demonstrează încă o dată că vulnerabilitatea este un act de curaj și o lecție de umanitate. Crăciunul anului 2024 a fost pentru ea o experiență transformatoare, un moment de introspecție și de reconectare cu sine.