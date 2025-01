Cum răspunde Ilona Brezioanu criticilor primite în mediul online. Prezentatoarea TV a răbufnit la adresa haterilor

Ilona Brezoianu a transmis un mesaj pentru cei care o critică pe rețelele sociale. Ce conversație neașteptată a avut cu o urmăritoare în privat

La începutul anului, după ce a prezentat Revelionul cel neBUN de la Antena 1, alături de Florin Ristei, Ilona Brezoianu a publicat un mesaj pe rețelele sociale. Îndrăgita actriță îi încuraja pe urmăritorii ei să nu se lase indimdați de cei din jur și a subliniat importanța muncii și a ambiției în orice domeniu. Cu toate acestea, postarea ei a stârnit un val de reacții.

Ilona Brezoianu, mesaj despre cei care o critică pe rețelele sociale. Ce conversație neașteptată a avut cu o urmăritoare, în privat

Ilona Brezoianu a început Noul An în Grecia alături de soțul ei, Andrei, dar și de mai mulți prieteni. Vedeta s-a relaxat după o perioadă încărcată de proiecte TV, dar odată întoarsă în țară, a avut o surpriză extrem de neplăcută.

Citește și: Reacția neașteptată a Ilonei Brezoianu după ce a fost întrebată de un fan dacă va face copii

Articolul continuă după reclamă

Aceasta a citit mai multe comentarii ale internauților care îi criticau înfățișarea și a reacționat imediat. Prin intermediul unor story-uri postat pe contul ei de Instagram, aceasta le-a răspuns haterilor.

„Am intrat pe Facebook și la unele articole, lumea este atât de rea și lasă niște comentarii și mă întreb: cum un om de 60 de ani, de 70 de ani, să scrie niște răutăți așa...că zici că sunt travestit, că am nasul nu știu cum, că să-mi fac rinoplastie, că m-am îmbrăcat urât, că am fost îmbrăcată ca un bărbat, că de ce nu port rochii. Eu ajung la concluzia că noi ar trebui să ne purtăm așa cum spun oamenii ăștia. Să ne îmbrăcăm cum vor ei, să ne facem operații estetice așa cum vor ei, să arătăm într-un anume fel, cum le place lor. Nu știu... adică să stai acasă așa și să arunci cu răutăți, să zici că omul e prost, că nu avem școală. Tot felul de chestii din astea urâte. Oameni în toată firea... și culmea, că sunt tot aceia care se duc pe la biserică și se roagă și ar trebui să fie mai buni, care au poze cu icoane la profil, zic niște chestii de rămâi mască. E un val de hate și de răutate pe care eu nu pot să-l înțeleg și mai ales la oamenii ăștia... Horor, horor!”, a spus Ilona Brezoianu, extrem de deranjată de cometariile răutăcioase.

Ulterior, actrița a revenit cu încă o postare. Vedeta a ținut să le mulțumească tuturor pentru mesajele de susținere și a subliniat că nu este supărată. Cu toate acestea, ea a ales să îi răspundă unei doamne în privat, iar reacția acesteia a lăsat-o fără cuvinte.

„Am primit foarte multe mesaje de la voi și mă bucur și vă mulțumesc. Nu sunt supărată, sunt doar șocată, de ceea ce se întâmplă, dar nu sunt supărată. Pur și simplu mă întreb de ce oamenii ăștia simt nevoia să facă genul ăsta de comentarii. Dar, la mesajele astea pe cre le-am postat mai devreme, am mai primit un mesaj de la o doamnă care mi-a spus că da, ar trebui să port rochie, să nu mai vorbesc pe nas că e urât, nu e ok, ca așa e vocea mea și că dacă n-ar mai fi spectatori, noi n-am mai exista așa și că ar trebui să ținem cont de sfaturile lor, deci vă rog să fiți pregătiți că de mâine îmi schimb și vocea și îmi pun si fustă.

I-am răspuns doamnei în cauză (...) i-am zis: doamnă, sincer, vreau să fiu așa cum sunt eu, cum mă simt eu bine, i-am scris o halcă de mesaj, vă dați seama că na... am timp... și am zis să-i răspund și la final ce credeți că-mi spune? Citește mesajul meu și spune: bine, să ai un An Nou bun”, a mai povestit ea pe Instagram.

Citește și: Ce a recunoscut Ilona Brezoianu despre darul pe care l-a primit la nuntă: „Am noroc că am prieteni artiști!”